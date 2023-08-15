Герой спецоперации «Z» матрос Качаев вовремя скомандовал: «Свистать всех наверх!»

Фото: Александр РЕКА/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал воинов: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

ОБЕСПЕЧИЛ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ СВЯЗЬ В БОЮ

Сержант Александр Алферов

«В ходе специальной военной операции сержант Александр Алферов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции группы, которую Алферов обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов, предпринявших попытку отбить обороняемый российскими военными поселок. Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего подразделение на время полностью лишилось связи. Оценив обстановку, Алферов под непрекращающимся огнем со стороны противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, не теряя самообладания, Алферов оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи и тем самым восстановил связь в группе. Самоотверженные действия сержанта Александра Алферова на поле боя позволили восстановить управление в батальонной тактической группе и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки, что позволило нанести огневое поражение по позициям противника.

ВОВРЕМЯ СКОМАНДОВАЛ «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»

Матрос Илья Качаев

«Матрос Илья Качаев выполнял обязанности оператора одной из систем управления оружием большого десантного корабля на северном молу входа в главную базу Черноморского флота. В ходе наблюдения за внешним рейдом с помощью прибора ночного видения Илья обнаружил сверхмалую надводную цель, быстро приближающуюся ко входу в бухту. Идентифицировав цель как безэкипажный катер, Качаев незамедлительно доложил об обнаруженном объекте вышестоящему командованию и первым приступил к уничтожению приближающегося надводного дрона. Благодаря грамотным и решительным действиям матроса Ильи Качаева, все силы и средства для отражения атак безэкипажных катеров противника были приведены в полную боевую готовность, что позволило уничтожить группу приближающихся объектов, исключив потери среди личного состава и техники Черноморского флота».