Смог бы я выжить на Луне: Проверь себя в тесте для астронавтов

Оценить свои шансы остаться в живых в экстремальных условиях Луны может каждый Фото: Shutterstock

После 50-летней паузы Россия вновь возвращается на Луну и запуск аппарата “Луна-25” вызывает чувство гордости за державу. Посадка отечественного научного зонда (намечена на 21 августа) - это повод для многих вспомнить свою детскую мечту и представить себя в роли исследователя дальних планет. Или, для начала, в качестве колонизатора спутника Земли. Сделать это не так-то просто. На поверхность ночной красавицы высаживались всего 12 человек во главе с первопроходцем Нилом Армстронгом. Однако, оценить свои шансы остаться в живых в экстремальных условиях Луны может каждый с помощью теста NASA, который так и называется “Ранжирование предметов для выживания на Луне”.

Его придумал в шестидесятых годах прошлого века Джей Холл, профессор социологии Техасского университета. Суть эксперимента в проверке способности человека адаптироваться к новым условиям - ведь это самое главное условие успешного освоения новых миров, где земные правила и логика не действуют.

Сценарий лунной Одиссеи

Чтобы понять, как насколько вы способны искать правильные решения в нестандартных ситуациях, специалисты NASA предложили представить следующий сюжет. Вы член космического экипажа из четырех человек, который отправился на встречу с базовым кораблем на освещенной поверхности Луны. Однако, из-за нештатной ситуации на борту, ваш корабль был вынужден приземлиться примерно в 320 километрах от места встречи. Во время аварийной посадки большая часть оборудования спускаемого аппарата была повреждена. Экипаж спасется лишь в том случае, если доберется до корабля-матки. На борту остались целыми и невредимыми лишь 15 предметов (их перечень ниже). Ваша задача состоит в том, чтобы расставить эти предметы с точки зрения их важности для достижения цели - то есть любой ценой добраться до базового корабля.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Внимательно изучите список, подумайте для чего можно использовать те или иные вещи. Что нужно знать космическому путешественнику о Луне? Наш братец-месяц практически не имеет атмосферы и магнитосферы, соответственно нет защиты от перепадов температуры и от космической радиации. Более 80 процентов поверхности Луны занимают образованные кратерами скальные и горные возвышенности. Лунная ночь длится 14 с лишним земных суток, за это время верхний слой лунного грунта промерзает до −170 °C. В тоже время днем на экваторе температура может превышать +100 градусов Цельсия.

Когда взвесите все “за” и “против”, поставьте цифру 1 рядом с самым важным предметом из этого списка. Соответственно двойкой обозначьте второй пункт по значимости. И так пронумеруйте все позиции вплоть до 15-й, где будет фигурировать самый бесполезный предмет в перечне.

Проверь себя (Внимание, правильные ответы)

Рейтинг NASA составлен на основе анализа двух ученых. Первый консультант - доктор Карлтон Аллен, эксперт-планетолог, куратор и руководитель отдела астроматериалов. Второй - инженер Джон Грюнер, специалист по системам управления полетами и жизнеобеспечения в Космическом центре имени Джонсона NASA. Он принимал участие в разработке миссий на Марс и Луну.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Итог: Годитесь ли вы для освоения иных миров?

Сравните свой рейтинг полезности и оценки экспертов NASA (он ниже). По каждому пункту посчитайте, на сколько баллов ваши взгляды не совпадают (не важно в плюс или минус). Допустим, вы поставили кислород не на первое, а на третье место, следовательно, расхождение составит 2 балла. Чем меньше итоговая сумма, тем выше ваша оценка.

0 - 25 - отлично. Вам на роду написано быть капитаном экспедиций в дальний космос.

26 - 32 - хорошо. Вы будете комфортно себя чувствуете в иных мирах.

33 - 45 - средне. При удачных обстоятельствах вам все же удастся выжить на Луне.

46 - 55 - удовлетворительно. Лучше оставайтесь дома.

56 - 70 - плохо. На других планетах вы будете по-прежнему надеяться на земную логику.

71 - 112 - очень плохо. Космические путешествия не для вас - вы будете там первой жертвой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российская станция сделала первые снимки на подлете к Луне

“Луна-25” преодолела большую часть расстояния от Земли до Луны, которое составляет приблизительно 380 тысяч километров. 16 августа аппарат выйдет на орбиту Селены, в греческой мифологии это богиня - покровительница ночного светила. Но и в дороге ученые времени даром не теряли, они провели проверку работоспособности научных приборов. В частности, ядерно-физический прибор АДРОН-ЛР измерил радиационный фон на борту космического аппарата. Этот фон во многом задают галактические космические лучи, под их воздействием приборы будут работать и на Луне, поэтому радиационную ситуацию было важно узнать еще во время полета. Кроме того, бортовые камеры сделали первые снимки Луны и Земли, при этом в кадр попали и элементы конструкции “Луны-25”. Ждем посадки аппарата и новых качественных фотографий с поверхности спутника.

Фото: ИКИ РАН

Фото: ИКИ РАН