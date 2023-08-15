Украина приняла нацистский закон против русских людей и русского языка

Парламент Украины в темпе ошпаренной кошки занимается принятием судьбоносных решений для жизни нации и ее "панувания" Фото: REUTERS

Пока "контрнаступ" ВСУ окончательно не захлебнулся, и вооруженные нацисты не повернули штыки на Киев, парламент Украины в темпе ошпаренной кошки занимается принятием судьбоносных решений для жизни нации и ее "панувания". Вот, в частности, после замечаний Европы о дискриминации национальных меньшинств в Незалежной, на сайте Рады появился проект изменений к действующему закону.

Чем примечателен? Сразу несколькими положениями. Во-первых, статус меньшинств и территории, где они проживают, будет определять правительство. Какие проценты, говорите? Доля меньшинств в населении региона? Математика – москальская лженаука.

В поправках сразу оговаривается, что права меньшинств, которые, как мы помним, им будет даровать правительство, оно же сможет им ограничивать до уровня "по самое не балуйся".

- Права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе, - говорится в тексте поправок, из которого можно узнать, что украинские парламентарии считают свою страну демократическим обществом. Нет, кому и кобыла невеста, как говорили одному великому комбинатору.

Идем дальше. Свой язык нацменьшиства смогут использовать только в тех населенных пунктах, которые будут признаны правительством местом их проживания. А за их пределами – ни-ни. Шпрехенфюрер, который бдит за языком, проверит. Зато в этих населенных пунктах можно будет даже рекламу на языке проживающего там национального меньшинства размещать. Но при условии, что это будет происходить в объеме "не более, чем на государственном языке".

И, конечно, самое главное – ни одна норма этого закона ни до принятия поправок, ни после сего действа не будет распространяться на русских и русский язык. Более того, "языковые послабления не распространяются на язык государства-агрессора даже через пять лет после отмены этого статуса государства-агрессора".

Собственно говоря, никакого смысла в принятии таких поправок для Незалежной нет. Есть еще один законопроект, который активно обсуждается сейчас в парламенте Украины. Речь идет о запрете использования шрифтов русского происхождения, в частности, шрифта "Ижица". Именно им исполнены многие документы той же Рады и Правительства на сайтах, его использовали при оформлении табличек на дверях в государственных учреждениях и предприятиях. И тут, конечно, работы в том случае, если этот законопроект будет принят, предстоит непочатый край. Что самое интересное, несколько дней назад премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль решил установить монополию на изготовление всех бланков (государственных, нотариальных и прочих официальных бумаг) и передал это право одной хитрой конторе, связанной с ним и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Вот попрет баблища осчастливленной конторе, как закон примут! Можно сидеть и просто оформлять немеренное количество заказов.

Но есть и хорошие новости. В Верховной раде всерьез задумались о легализации порнографии. Рабочая группа парламентариев работала над этим законопроектом свыше полугода, и наконец их титанический труд близок к завершению. В сопроводительном комментарии к законопроекту говорится об "изменившихся нормах морали", и что "часть общества выступает за декриминализацию" порнографии. Речь идет, в первую очередь, о ресурсе OnlyFans, где порномодели показывают свои "прелести" за определенную плату. Очень нужный оказался для Украины и украинок ресурс, потому что сайт платит в бюджет Украины налоги. Целых 23 миллиона гривен заплатил. А сколько бабла придет после того, как легализуют!

А там, смотришь, придут налоги и с наркотиков. Каннабис же легализовали, значит, и деньги в казну пойдут. Налоги и прочие платежи. А если брать налоги с "черных трансплантологов"? Вообще, озолотиться можно. Вот тогда Украина наверняка заживет! С платежами государству от всей мерзости. И совершенно без русского языка. А украинцы запануют.

Но это не точно…