105 человек пострадали, из них 30 погибли: спасатели продолжают разбор завалов на месте пожара в Махачкале

В эти часы спасатели и пожарные продолжают разбор завалов
Как передала утром во вторник, 15 августа, пресс-служба чрезвычайного ведомства (дежурный - Дмитрий Порецков) - в эти часы спасатели и пожарные (всего более 70 человек) продолжают разбор завалов и поиск пострадавших на месте страшного пожара в Махачкале. Работает кинологический расчет.
«Для оказания содействия муниципалитету в оценке ущерба направлена группа специалистов МЧС Дагестана и Главного управления федерального министерства».
В результате происшествия на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли.
По поручению главы МЧС, генерал-лейтенанта Александра Куренкова, самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский - «для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции».
На борту установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.
«Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России», - говорится в оперативных сводках.
КСТАТИ
На базе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан работает телефон горячей линии, по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку.
Номер горячей линии: 8 (8722) 39 99 99