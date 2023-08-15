105 человек пострадали, из них 30 погибли: спасатели продолжают разбор завалов на месте пожара в Махачкале

В эти часы спасатели и пожарные продолжают разбор завалов

Как передала утром во вторник, 15 августа, пресс-служба чрезвычайного ведомства (дежурный - Дмитрий Порецков) - в эти часы спасатели и пожарные (всего более 70 человек) продолжают разбор завалов и поиск пострадавших на месте страшного пожара в Махачкале. Работает кинологический расчет.

«Для оказания содействия муниципалитету в оценке ущерба направлена группа специалистов МЧС Дагестана и Главного управления федерального министерства».

В результате происшествия на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли.

Из Махачкалы в Москву эвакуируют пострадавших на пожаре

По поручению главы МЧС, генерал-лейтенанта Александра Куренкова, самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский - «для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции».

На борту установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

«Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России», - говорится в оперативных сводках.

КСТАТИ

На базе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан работает телефон горячей линии, по которому в круглосуточном режиме можно получить психологическую помощь и информационную поддержку.

Номер горячей линии: 8 (8722) 39 99 99