Куда исчез Иван Ургант: где работает и как живет знаменитый телеведущий

Иван Ургант ведет свадьбу в Италии Фото: соцсети

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» была закрыта в феврале 2022 года. Несмотря на разные слухи, шоу так и не вернули в эфир. А его главная звезда, ведущий Иван Ургант пропал с из поля зрения. Ходили разные слухи, вплоть до того, что он переехал в Израиль. Но его отец Андрей Ургант заявил, что Иван уезжал туда в отпуск. KP.RU удалось узнать, где сейчас Ургант и чем занимается.

Ургант во время поездки в Дом-музей Довлатова в Псковской области Фото: соцсети

«Насколько я знаю, Ваня в Москве. Работает в силу своих возможностей. Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Так что думаю, что он чем-то интересным занят в любом случае», — рассказала KP.RU пиар-директор Андрея Урганта Елена Романова на минувшей премьере фильма «Как звезды!».

После закрытия шоу Иван Ургант по большей части занимается ведением закрытых мероприятий и свадеб богатых людей. Ивану нужно содержать большую семью. Вместе с супругой Наталье Кикнадзе они воспитывают четверых детей: старшую Эрику (она давно живет в Америке) и сына Нико -- от первого брака Натальи, а также общих дочек Нину и Валерию. Недавно Иван вместе с Екатериной Варнавой проводил свадьбу главы IQ Capital и Lamborghini Club Russia Ильи Тяглого, которая состоялась на берегу озера Комо в Италии. Кроме того, Ургант все так же продолжает путешествовать — как по зарубежным странам, так и по России, и зачастую передвигается на велосипеде.