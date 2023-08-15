Красавица младше актера на 20 лет: что известно о новой возлюбленной Андрея Урганта

Андрей Ургант Фото: Мила СТРИЖ

Несколько лет назад стало прошел слух, что Андрей Ургант стал отцом. Елена Романова, с которой он прожил 10 лет в гражданском браке, родила сына. Тогда Андрея многие поздравляли. Но потом выяснилось, что Ургант, правда, папа маленького Феди, но не родной, а крестный. Позже Елена рассказала, что они с Андреем давно расстались, но смогли сохранить хорошие отношения. А когда отец ребенка бросил Романову, Ургант очень сильно поддержал бывшую возлюбленную и морально, и финансово. Сейчас Елена и Андрей до сих пор общаются, она помогает актеру с пиаром. По интересной случайности новую возлюбленную Урганта старшего тоже зовут Елена.

Андрей Ургант Фото: соцсети

«Елена не публичный человек. Очень приятная и коммуникабельная. Ей где-то 45 лет. Она давно знает Андрея. И буквально окутала его теплом и заботой. А ем нужна помощь и в делах, и в быту. При необходимости мы с Еленой общаемся по его делам», — рассказала KP.RU Елена Романова.

По словам Романовой, Андрей Ургант регулярно бывает в Москве по работе. Заодно навещает и крестника Федю — Елена с сыном с недавних пор живут в столице.

«Мы с Андреем очень хорошо общаемся даже сейчас, когда у него другая личная жизнь. Но в принципе я могу и к нему в гости приехать в загородный дом под Петербургом, и в Москве мы видимся. Кстати, до этого года мы все дни рождения Феди отмечали у Андрея в доме. В этом году вряд ли, но посмотрим. Феде исполнится четыре годика 30 сентября», — рассказала Елена Романова.

Елена Романова с сыном Федей Фото: соцсети

Елена с Андреем Ургантом Фото: соцсети

Ургант и Романова были вместе десять лет, а когда расстались, то долгое время не рассказывали, что они не вместе. По этой причине многие и подумали, что Федор — сын артиста. Настоящий отец ребенка никак не участвует в жизни Феди.