Число жертв растет, а Байден молчит и улыбается

Байден лично «взвешивает» - как его решения выглядят в глазах избирателей Фото: REUTERS

… - Виталий Алексеевич, вот страшные пожары на Гавайях, число жертв там достигло уже 99 человек. Непонятно то, что Байден продолжает велосипедные прогулки, загорает на пляже… И даже, когда журналисты у него спрашивают, как бы вы прокомментировали эту трагедию, он, улыбаясь, отвечает «Никак».

- Видите, в чем дело, Александр…

Президент у них там сам определяет, какие события более важные, а какие - менее.

Вот сейчас, например, Соединенные Штаты заявили, что они не исключают возможность интервенции в Нигере. Видите ли, им страшно важно, что там в Нигере?..

Хотя, наверное, большинство читателей «Комсомолки» не знают (да и я не могу найти на карте), где этот Нигер.

Тем не менее, Белый дом официально заявил, что они не исключают своего вмешательства в происходящие там процессы.

Понимаете, Байден лично «взвешивает» - как его решения выглядят в глазах избирателей. Пока, видимо, они его не тормошат по поводу этих пожаров, вот он на велосипеде и катается. Ну, что сделаешь?

- Я несколько раз бывал с Владимиром Путиным и на пожарах, и на наводнениях. Это и Архангельск, и Чита, и Астрахань… Наш президент все отменяет, все мероприятия, садится в самолет и летит туда, где сейчас горячо и очень тревожно, где страдают люди.

- Для самого Владимира Владимировича это важно.

А, кроме того, своим участием он повышает значимость события. В этом случае министерства и ведомства относятся к ЧП и пострадавшим более внимательно.

В Америке, где очень много приезжих, где масса мигрантов, потоки которых то из Южной Америки хлынут, то еще откуда-то… Там «очень тактично» определяют, когда вмешаться в то или иное событие. А когда - не стоит, когда можно просто похлопать по плечу и сказать – ребята, держитесь, все в порядке будет.

А потом - у Байдена есть там свой штат специалистов, которые определяют влияние этих событий на его авторитет.

Президент США сейчас занят только выборами будущего года. Очевидно, ему кто-то сказал, что не каждый пожар требует того, чтобы он тушил его лично.

Так или иначе, пожар - это плохо, а президент, который не вмешивается в такие события, в общем, хуже, чем президент, который вмешивается.

У каждой страны свой вариант. Посмотрим…

- Понял. Ну и ещё новость из США - Трампу в очередной раз предъявлено обвинение по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года…

- Прошлые выборы, да. Понимаете, он говорил о том, что Байден фальсифицировал результаты. Народ возмущенный полез в Конгресс и громил его.

Теперь все это хотят свалить на Трампа.

А Трамп загнан в угол, он уже даже согласился, чтобы судебный процесс был, но после выборов.

Трамп сейчас, по результатам предварительного опроса, побеждает Байдена и он хочет пройти через выборы, а там будет видно.

А Байден хочет, чтобы Трампа до выборов не было и чтобы он был так обгажен, чтобы в выборах участвовать не смог. Опять же, у них свои игры, пусть играются… пусть выбирают, пусть сами определяют, кто из них менее грязный.