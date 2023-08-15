Бывшая жена Андрея Урганта рассказала, как он общается с крестным сыном

Елена Романова на премьере фильма «Как звезды!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На премьере фильма «Как звезды!», которая прошла в кинотеатре «Октябрь», бывшая гражданская жена Урганта Елена Романова присутствовала по работе. У нее свое пиар-агенство, в число артистов которого входит и Андрей Ургант. По словам Елены, она помогает актеру с пиаром по мере необходимости. Кроме того, Ургант старший принимает активное участие в жизни сына Елены, которому приходится крестным папой.

История Романовой и Урганта удивительна в хорошем смысле этого слова. Они прожили в гражданском браке десять лет, а потом тихо-мирно расстались, никому не сказав. Потому, когда четыре года назад Елена родила сына, Урганту стали звонить и поздравлять. Тогда-то и выяснилось, что ребенок — не от него, а совсем от другого мужчины, который, впрочем, поступил непорядочно, бросив Романову. А вот Андрей Ургант не только помог Елене во всем — договорился с хорошим врачом, оплатил медицинские услуги и все время был на связи с Романовой (даже во время схваток!), но и готов был дать мальчику свою фамилию. В результате известный артист стал крестным папой Феди.

Елена с Андреем Ургантом Фото: соцсети

«Мы с Андреем до сих пор общаемся и за пределами работы. Он регулярно навещает Федю в Москве, — поделилась с KP.RU Елена Романова. — Когда Федя родился, он был первым человеком, которого врач позвал, и дал ему ребенка в руки. Андрей звонил мне, когда я лежала в палате со схватками. Говорил: «Слушай, ну тебе предлагают кесарево, соглашайся. Будет маленький шовчик. А я начинала реветь… Думаю, что из-за гормонов. Но мне было приятно, что Андрей так заботится».

30 сентября крестному сыну актера исполнится четыре годика. Все предыдущие дни рождения мальчика отмечали в доме Урганта под Санкт-Петербургом.

В сентябре крестному сыну Урганта исполнится четыре года Фото: соцсети

«Андрей делает сыну подарки и без повода. Например, он знает, что Федя очень любит кепки, и всегда привозит их. Где будем отмечать день рождения в этом году, пока не знаю. Но вряд ли уже в доме у Андрея. Все-таки у него своя личная жизнь, и другая женщина. Кстати, мы с Еленой в хороших отношениях. Она ко всему относится с пониманием. Кроме того, иногда мы обсуждаем какие-то рабочие дела Андрея», — рассказала KP.RU Романова.

Добавим, что с новой возлюбленной Еленой Ургант знаком давно, но в отношениях они состоят около года. Елена — не публичный человек и моложе актера на 20 лет.