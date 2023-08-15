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Политика15 августа 2023 7:17

ФСБ показала видео задержания жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

Он сообщал спецслужбам координаты военных объектов и схронов с взрывчаткой для диверсантов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ

Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в Крыму деятельность 58-летнего сторонника украинской националистической идеологии. В сообщении ведомства говорится, что гражданин России по заданию спецслужб Украины (СБУ) передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции.

Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ. Он заявил, что познакомился с куратором из СБУ еще до начала проведения специальной военной операции. Ему на телефон поступали задания, которые он выполнял, а в ответ высылал фотографии - отчеты о проделанной работе.

- Фотографировал военную технику, склады с ГСМ, особенно интересовались ракетами, устраивал схроны с взрывчаткой для других диверсантов, - пояснил на допросе задержанный.

Задержали пособника украинских националистов после того, как он сделал тайник у разрушенного дома. В нем он оставил для очередного украинского диверсанта готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Отметим, что спецслужбы киевского режима используют для вербовки социальные сети, а взрывчатку передает бесконтактным способом через закладки, как запрещенные вещества наркодилеры.

Подозреваемого задержали пока в рамках статьи «незаконное приобретение и передача взрывных устройств». Фигурант уголовного дела помещен под стражу.

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