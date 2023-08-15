Разработчики мини-приложений смогут получить новые знания и прокачать менеджерские навыки в первом акселераторе от ВКонтакте и «Сколково»

ВКонтакте и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запускают акселерационную программу VK Start Apps для команд разработчиков и продуктовых менеджеров

ВКонтакте и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запускают акселерационную программу VK Start Apps для команд разработчиков и продуктовых менеджеров. Они смогут прокачать управленческие навыки, получить новые знания и помощь в создании и развитии IT-проекта на платформе VK Mini Apps. Авторы самых успешных сервисов разделят призовой фонд 5 миллионов рублей на продвижение, а лучшие технологические решения станут претендентами на грант от «Сколково».

Реализовать и доработать проект помогут эксперты ВКонтакте и консультанты «Сколково». Они будут сопровождать команды на этапе проработки бизнес-стратегии, маркетингового плана и продуктового развития. Участники программы смогут получить готовое мини-приложение и опыт его продвижения, который пригодится, в том числе для реализации других бизнес-идей.

Пять самых перспективных сервисов получат до миллиона рублей на продвижение в социальной сети, а три команды с лучшими технологическими проектами станут претендентами на специальный грант «Сколково» для выпускников корпоративных акселерационных программ в размере до 7 млн руб. Также некоторые финалисты VK Start Apps смогут начать сотрудничать с ВКонтакте на постоянной основе: создавать мини-приложения и работать над спецпроектами.

Приём заявок стартует 15 августа и продлится до середины сентября. Стать участниками программы смогут команды разработчиков и продуктовых менеджеров с готовыми наработками либо идеями по созданию игр и полезных сервисов. Подать заявку можно на сайте: ссылка.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Создатели успешных мини-приложений — это не только талантливые разработчики, но и квалифицированные менеджеры. Знания и опыт в маркетинге и продуктовом планировании позволяют им становиться бизнесменами и владельцами собственных IT-проектов в самой большой соцсети России. Это даёт авторам сервисов возможность получать известность, зарабатывать и вливаться в огромное комьюнити VK Mini Apps».

Алексей Каленчук, директор по направлению Gamedev, AR/VR, New Media Фонда «Сколково»:

«Все участники нашей совместной с ВКонтакте программы получат комплексную поддержку, необходимый опыт и ресурсы для запуска и развития своих проектов. Это отличная возможность для реализации самых разных идей: разработчики смогут создать не только прикладные мини-приложения, но и развлекательные сервисы. VK Start Apps — это первая совместная акселерационная программа в долгосрочном партнёрстве „Сколково“ и ВКонтакте».

VK Mini Apps предлагает широкие технологические возможности: от интеграции NFT-технологий и использования vmoji до создания совместных игр в чатах и бонусов на облачные ресурсы. Кроме того, VK Mini Apps регулярно проводит масштабные события для создателей мини-приложений. Среди них — VK Open, первая в России конференция для разработчиков открытых платформ.

VK Mini Apps — открытая платформа для создания сервисов внутри ВКонтакте. Они помогают решать повседневные задачи: узнать прогноз погоды или расписание матчей, купить подарок, найти репетитора. Количество мини-приложений на платформе постоянно растёт, как и число пользователей: в январе — марте 2023 года аудитория сервисов увеличилась на 4% год к году — до 43,4 миллиона человек. Рекламная монетизация за этот период выросла почти в 2,5 раза.

«Сколково» — крупнейший инновационный центр России. Фонд помогает развиваться стартапам в сфере промышленности, медицины, транспорта, информационных технологий и других направлений. Среди резидентов «Сколково» — ExoAtlet, «Биорг», «Рапид Био», «Моторика», Uchi.ru, «ЯКласс»,VisionLabs, «Вокорд» и «С-Инновации». На конец 2022 года количество стартапов-резидентов Фонда превысило 3500.