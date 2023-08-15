"Тяжелая осень" наступила для Украины раньше срока: после провалов на передовой Киев угодил в дипломатическую западню

В понедельник с неафишируемым визитом в Киеве неожиданно для публики чуть ли не из воздуха материализовался министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Фото: REUTERS

В понедельник с неафишируемым визитом в Киеве неожиданно для публики чуть ли не из воздуха материализовался министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. В столице Украины одновременно напряглись функционеры из команды Зеленского и провластные эксперты и политологи. Еще бы – совсем недавно министр финансов Германии пару недель тому назад заявил, что помощь Украине не должна производиться за счет бюджета Евросоюза. И тогда министр даже попал на обложку сатирического немецкого журнала Titanic с заголовком "Украина провалила контрнаступление. Мы хотим вернуть наши деньги обратно".

Вот в Киеве и напрягли свои булки – неужто действительно приехал деньги требовать. Но быстро расслабили – все оказалось совсем не страшно, а местами даже приятно для Зеленского и Незалежной.

Кристиан Линднер – совсем даже не немецкий голубь мира. Если он голубь, то в том смысле, что куда ни прилетит, там и гадит. А так, он один из самых одиозных германских ястребов. И, в частности, горячий сторонник передачи Киеву крылатых ракет Taurus, которые могут достать цели на удалении до 500 км.

- Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов, – подтвердил свою позицию Линднер, находясь с визитом в Киеве

Более того, он сообщил и другую приятную для Киева новость – оказывается, Берлин решительно намерен давать Украине ежегодно по 5 млрд евро на военную помощь до 2027-го года. 25 миллиардов евро – это вам не баран чихнул на новые ворота.

Правда, и сюда закралась некая зрада: по поводу ракет Taurus в Германии еще нет окончательного решения, слишком многие выступают против. Премьер-министр Саксонии, вообще, пришел в ужас от одной только мысли, что немецкие ракеты будут бить по русской земле. "Альтернатива для Германии" выступает за сворачивание помощи Украине, но у Шольца уже пошли разговоры, что не худо было бы эту "Альтернативу" запретить, как крайне правую и чересчур радикальную, вплоть до экстремизма, партию. Менее радикальные, но не слишком увлеченные Украиной политики предложили ограничить радиус действия крылатых ракет, чтобы Киев не мог бить ими по территории России. Технически такая возможность существует, но от данной перспективы посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, который еще недавно гордо возглавлял гей-парад в столице Германии, чуть в обморок не упал от "избытка чуйств".

- Ограничение диапазона Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти, - заявил этот дипломат.

По большому счету, вряд ли немцы действительно ограничат радиус действия ракет, слишком это будет явно. Скорее, они будут растягивать поставки, всячески их задерживать и иными способами манкировать процесс военной помощи Украине. тем более, что вся военная помощь не помогает Незалежной "одержать победу", а лишь затягивает ее агонию. В чем, кстати, убедились уже не только в Германии, а и в других странах мира. В том числе, и в самих США, где, как заявила послица Украины Оксана Маркарова в интервью Huffington Post, далеко не все в Киеве уверены в поддержке США и в том, что она будет предоставляться вечно. А потому ей приходится все время предпринимать дополнительные усилия, чтобы сохранить эту поддержку и обеспечить Украину военной и финансовой помощью от Америки.

Да и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитро Кулеба пожаловался, что не все в мире относятся к Украине так, как надо: "Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса".

- Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали, - пообещал он и предостерег от чрезмерного оптимизма. - Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю.

- Украину ждет тяжелая осень, мы все равно обязательно победим на всех фронтах, - здесь по законам жанра Кулебе полагалось бы трагически всхлипнут и по-мужски подавить рыдания. - Но будет тяжелая осень...

Впрочем, рыдания ему явно пригодятся сегодня, когда он зайдет в бункер к Зеленскому с криком: "Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" Потому что Индия отказалась приглашать Украину (и Зеленского) на саммит G20. Причем, специальный секретарь индийского председательства в G20 сообщил, что Украина не находится в списке приглашенных на саммит в такой форме, что это можно расценивать, как дополнительное унижение Киева. Когда журналист спросил его о том, приглашена ли Украина, на саммит, индийский чиновник ответил: "Нет, эта страна, которую вы назвали, не находится в списке приглашенных".

Еще не осень, а Кулебе и Украине уже тяжело.