Алана Мамаева потратит на сборы детей в школу 500 тысяч рублей: «Одежда, канцелярка, оплата кружков, вот и выходит»

Алана недавно вернулась из Турции, где отдыхала вместе с сыном Алексом и дочкой Алисой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алана недавно вернулась из Турции, где отдыхала вместе с сыном Алексом и дочкой Алисой. Загоревшая Мамаева появилась на премьере фильма «Как звезды!» в кинотеатре «Октябрь», куда пришла одна. В интервью KP.RU блогер рассказала, сколько стоит собрать двоих детей в школу.

Напомним, что Алана воспитывает двоих детей — сына Алекса от первого брака с Александром Липовым и дочку Алису от второго брака с футболистом Павлом Мамаевым.

«Алекс в этом году пойдет в пятый класс, а Алиса — в четвертый. Мы еще пока только в процессе сборов. Думаю, что потратим примерно тысяч 500. В эту сумму входят одежда, канцелярка, оплата дополнительных кружков. Дети учатся в обычной школе, но у них много дополнительных занятий. Бассейн, английский, русский язык. Плюс школьные сборы, но пока сумму не сказали, так как еще рано», — поделилась с KP.RU Алана Мамаева.

Добавим также, что после развода Алане не удалось сохранить дружеские отношения с Павлом Мамаевом ради дочери и пришлось буквально «выбивать» алименты через суд. За неуплату алиментов футболисту, у которого давно другая семья, даже запретили выезжать заграницу. В итоге в прошлом году Павел все-таки перечислил Алене 4,5 млн рублей. Правда, потом Мамаев заявил, что не все деньги пошли на нужды его дочери Алисы.