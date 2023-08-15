Мамаева честно рассказала о конфликте с Боней из-за имплантов в груди и ягодицах

Алана Мамаева на премьере фильма «Как звезды!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что Вика Боня и Алана Мамаева стали конфликтовать в соцсетях в разгар «силиконового скандала» с Тимуром Хайдаровым. Боня поддержала Славу, которая публично рассказала об изуродованной груди, и параллельно начала рекламировать другого хирурга Вардана Хачатуряна. Затем Вика «проехалась» и по Алане Мамаевой, которая, по ее мнению, сама является жертвой пластической хирургии, но при этом рекламирует хирургов и даже составляет гайд. Бывшая жена футболиста молчать не стала. А на премьере фильма «Как звезды!» Мамаева впервые прокомментировала конфликт с Боней.

«Мы с Викой Боней лично даже не знакомы. Только по соцсетям. Просто мне абсолютно не понравились ее высказывания относительно пластических хирургов. Дело в том, что она в этой теме ничего не понимает. Да и к тому же позиционирует себя, как человека, который никогда не делал никакую пластику, но это неправда! У меня есть достоверная информация, что Боня не раз обращалась к хирургам. И все ее прекрасные прелести — это работа хирургов, а вовсе не приседания», — рассказала KP.RU Алана.

Напомним, что Боня заявила, что Мамаеву хирурги просто «испохабили».

«Алана Мамаева, которая вытаскивала импланты из задницы, которая говорила, что они у нее там как-то разъехались, делает гайд по хирургам. Ну просто… Как может этот человек делать гайд? Те, к кому она ездила, просто испохабили ее. А теперь она просто зарабатывают деньги на вас», — рассказала в соцсетях Виктория.

Фото Аланы Мамаевой с проблемными имплантами Фото: соцсети

Мамаева не стала отрицать, что неоднократно ложилась под нож хирурга. Также она объяснила, импланты в области пятой точки «съехали» не из-за плохой работы врача, а потому что она сильно похудела. Припомнила она Вике и темное прошлое ее хваленого хирурга.

«Дорогая Виктория. По поводу зада вшитого. Во-первых, тебя это не касается. Во-вторых, давай начнем с того, что дорогой твой любимый Вардан тебе тоже вшивал зад, точнее, увеличивал его тебе жиром и делал тебе пресс, кубики тебе рисовал. И зад, который ты сейчас отклячиваешь на каждой сторис, тоже тебе делал Вардан. Но то, что Вардан домогался своих пациенток и за это на него заведено уголовное дело, и ведутся расследования, есть куча пострадавших… остается фактом», — ответила Вике Алана.