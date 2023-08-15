Александр Моор: «К заимствованиям мы не прибегали. Расходы бюджета финансируются по плану»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Бюджет 2023 года в силу всем известных причин мы формировали в условиях очень высокой неопределенности. Это был очень сложный процесс. Бюджет был принят с максимальным дефицитом, в качестве источника покрытия которого предполагались заимствования денег на рынке. Что имеем по факту? Первое полугодие в целом лучше ожиданий – 161 миллиард рублей доходов, из них 151 миллиард рублей – это налоговые поступления. Это 81 процент от годового плана. К заимствованиям мы не прибегали. Расходы бюджета финансируются по плану», – заявил Александр Моор на вчерашней пресс-конференции.

Губернатор выразил уверенность в сохранении имеющейся динамики поступления бюджетных доходов. Поэтому Тюменская область в этом году не станет привлекать кредитные ресурсы.

На вопрос о строительстве в Тюмени Межвузовского кампуса в рамках национального проекта «Наука и университеты» Александр Моор ответил, что строительные работы планируется завершить к 2028 году.

Половину затрат на строительство кампуса профинансирует федеральный бюджет. Порядка 40 процентов выделит инвестор-концессионер. Доля финансирования со стороны регионального бюджета составит порядка 11 процентов.

«Кампус – уникальный проект для нашего региона. Я считаю его стратегически важным и нужным. Если бы мы не взялись за него, то потеряли бы в конкуренции за молодых людей, которые занимаются научным, технологическим предпринимательством», - сказал Александр Моор.

Во время каждой рабочей поездки главы региона в муниципалитеты проходят встречи с родными и близкими участников специальной военной операции, в том числе, для проверки эффективности региональных мер поддержки семей воинов-сибиряков.

«Например, на одной из первых встреч выяснилось, что у мамы мобилизованного не было средств, чтобы подключить дом к газу, хотя населенный пункт был газифицирован. Мы добавили эту категорию в список льготных, которым компенсируем стоимость внутридомового газового оборудования», – отметил Александр Моор.

Губернатор добавил, что с начала СВО из Тюменской области в районы боевых действий уже направлено в общей сложности более 300 тонн различных грузов.

Представители СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа задали главе региона вопрос о реализации программы «Сотрудничество».

«Программа «Сотрудничество» – очень гибкий инструмент. Она формируется на основании потребностей жителей Югры и Ямала. Если появятся какие-то новые вызовы и задачи, то мы вместе с моими коллегами-губернаторами и нашими законодательными органами внесем все необходимые коррективы», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор пояснил, что сейчас средства направляются в основном на меры социальной поддержки, в том числе, на субсидии для пассажирских авиаперевозок между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО

На вопрос о дальнейшем развитии здравоохранения в сельских районах Александр Моор ответил, что на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения ежегодно направляется по миллиарду рублей. Программа рассчитана до 2025 год включительно и будет продлена до 2030 года.

По-поводу национализации российских активов французского концерна «DANONE», в частности, предприятия в Ялуторовске Александр Моор заявил о заинтересованности властей в его сохранении.

«Сейчас завод действует в обычном режиме. Для нас принципиально важно, чтобы люди трудились и получали зарплату. Мы вместе с вами будем прилагать все усилия, чтобы предприятие работало, как часы», – сказал Александр Моор.

КОНКРЕТНО

В пресс-конференции губернатора Тюменской области приняли участие порядка 130 представителей СМИ Тюменской области, Югры и Ямала, а также журналисты федеральных изданий. Александр Моор ответил на тридцать вопросов.