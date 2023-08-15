Олег Кожемяко: В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального уровня

Вся страна переживает за Приморье
Фото: REUTERS
…- Олег Николаевич, здравствуйте! А вы где сейчас?
- Я в Покровке, Октябрьский район.
- Вся страна переживает за Приморье.
И в топе новостей - ваше сообщение о том, что вы решили объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Это вызвано тем, что идёт новый тайфун? Или - еще какие-то обстоятельства?
- Мы оценили сейчас масштабы стихии, здесь были специалисты, в том числе, из главного управления МЧС России - из Москвы.
Конечно же, объехали все подтопленные территории.
В это же время поступили полные данные - о количестве пострадавших, о масштабе бедствия.
Все это и дало нам основание объявить в крае режим ЧС регионального уровня.
Кроме того, эта мера позволяет оказать бОльшую поддержку людям - в индивидуальном плане, каждому пострадавшему.
Эта мера, конечно, затратная для нашего бюджета. Но мы понимаем, что люди - в сложном положении, мы обязаны им помочь и будем помогать.
ЧС позволит и местным властям решать вопросы, связанные - где-то с ремонтом, где-то с восстановлением жилья и инфраструктуры, где-то - с обеспечением продуктами.
У нас очень много повреждено дорог муниципального уровня.
Исходя из задач краевой ЧС, есть возможность, в том числе, если потребуется, обратиться и за федеральной поддержкой.
Поэтому, такие решения нами приняты и мы уже знакомим с ними население, глав муниципальных образований.
И - уже начинают работать комиссии, с тем, чтобы люди получали выплаты, в зависимости от того ущерба, который нанесло наводнение жилым постройкам и населению.
- Мы вот ещё наблюдаем, что вы постоянно с народом общаетесь, все время принимаете посетителей, переезжаете из района в район.
- Это же наши люди, Александр, как без этого? Они оказались в такой ситуации, что где-то нужно объяснить принятые решения, где-то работу проконтролировать…
Посмотреть, какая ситуация в пунктах временного размещения.
Оценить объемы гуманитарной помощи, которая поступает…
Это же целый комплекс задач, которые нужно решать очень оперативно.
Следим и за тем, чтобы пункты приема заявлений тоже были приближены к местам, где наиболее пострадали люди. Такая работа идет.
- А кто из федерального центра вам уже позвонил в эти дни?
- Я разговаривал несколько раз с главой МЧС Александром Куренковым. Тесные контакты в эти дни и с министерством финансов. Позвонил нам первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой - это ведомство также готово поддержать нас силами и средствами.
Все структуры правительства сотрудничают с нами по мере необходимости. Мы смело обращаемся к ним, они готовы оказывать поддержку.
- А вот ещё прошла информация, что новый тайфун идет на Приморье. Вы готовы к нему?
- Да. По восточному побережью он к нам движется…
Главы местных муниципалитетов предупреждены.
Сегодня мы провели оперативное совещание, на котором нам с мест доложили о готовности всех служб.
Конечно же, перебрасываются силы и средства ГУ МЧС, будут усилены те группировки, которые уже там находятся. В частности, в Ольгинский район.
- Спасибо! Держитесь! Мы с вами.