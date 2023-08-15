Олег Кожемяко: В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального уровня

Вся страна переживает за Приморье Фото: REUTERS

…- Олег Николаевич, здравствуйте! А вы где сейчас?

- Я в Покровке, Октябрьский район.

- Вся страна переживает за Приморье.

И в топе новостей - ваше сообщение о том, что вы решили объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Это вызвано тем, что идёт новый тайфун? Или - еще какие-то обстоятельства?

- Мы оценили сейчас масштабы стихии, здесь были специалисты, в том числе, из главного управления МЧС России - из Москвы.

Конечно же, объехали все подтопленные территории.

В это же время поступили полные данные - о количестве пострадавших, о масштабе бедствия.

Все это и дало нам основание объявить в крае режим ЧС регионального уровня.

Кроме того, эта мера позволяет оказать бОльшую поддержку людям - в индивидуальном плане, каждому пострадавшему.

Эта мера, конечно, затратная для нашего бюджета. Но мы понимаем, что люди - в сложном положении, мы обязаны им помочь и будем помогать.

ЧС позволит и местным властям решать вопросы, связанные - где-то с ремонтом, где-то с восстановлением жилья и инфраструктуры, где-то - с обеспечением продуктами.

У нас очень много повреждено дорог муниципального уровня.

Исходя из задач краевой ЧС, есть возможность, в том числе, если потребуется, обратиться и за федеральной поддержкой.

Поэтому, такие решения нами приняты и мы уже знакомим с ними население, глав муниципальных образований.

И - уже начинают работать комиссии, с тем, чтобы люди получали выплаты, в зависимости от того ущерба, который нанесло наводнение жилым постройкам и населению.

- Мы вот ещё наблюдаем, что вы постоянно с народом общаетесь, все время принимаете посетителей, переезжаете из района в район.

- Это же наши люди, Александр, как без этого? Они оказались в такой ситуации, что где-то нужно объяснить принятые решения, где-то работу проконтролировать…

Посмотреть, какая ситуация в пунктах временного размещения.

Оценить объемы гуманитарной помощи, которая поступает…

Это же целый комплекс задач, которые нужно решать очень оперативно.

Следим и за тем, чтобы пункты приема заявлений тоже были приближены к местам, где наиболее пострадали люди. Такая работа идет.

- А кто из федерального центра вам уже позвонил в эти дни?

- Я разговаривал несколько раз с главой МЧС Александром Куренковым. Тесные контакты в эти дни и с министерством финансов. Позвонил нам первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой - это ведомство также готово поддержать нас силами и средствами.

Все структуры правительства сотрудничают с нами по мере необходимости. Мы смело обращаемся к ним, они готовы оказывать поддержку.

- А вот ещё прошла информация, что новый тайфун идет на Приморье. Вы готовы к нему?

- Да. По восточному побережью он к нам движется…

Главы местных муниципалитетов предупреждены.

Сегодня мы провели оперативное совещание, на котором нам с мест доложили о готовности всех служб.

Конечно же, перебрасываются силы и средства ГУ МЧС, будут усилены те группировки, которые уже там находятся. В частности, в Ольгинский район.

- Спасибо! Держитесь! Мы с вами.