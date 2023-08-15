Звезды, которые боятся принять свой возраст: почему снимки Семенович, Долиной и других тонут в фотошопе

Лариса Долина выглядит намного моложе своего паспортного возраста

67-летняя Лариса Долина выглядит намного моложе своего паспортного возраста, но подписчики соцсетей певицы частенько критикуют ее за неумелый фотошоп и откровенные наряды.

Недавно звезда ответила хейтерам, объяснив, что не собирается обращать внимание на сплетни.

- Снобизм, помноженный на злобу, зависть и недовольство собой. Комплексы, комплексы, комплексы… У меня красивые ноги и хорошая фигура. И не надевать короткие юбки только из-за того, что мне 67? Хм… Я желаю всем женщинам на свете одеваться так, как хочется, а не так, как положено! Вы - хозяйки сами себе! И никто не имеет права указывать вам, что делать! И как выбирать свои образы! Всё только в ваших руках! На моей странице не место снобизму и желчи! Зависть - это грех! - написала в соцсетях Долина.

Лариса Долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обрушились хейтеры и на 43-летнюю Анну Семенович, которая долгие годы была секс-символом поколения. Сейчас формы артистки стали ещё более аппетитными, но она сохранила привлекательность. Однако, по наблюдению подписчиков, Анна не принимает свою новую фигуру, постоянно фотошопит фотографии.

- Быть худой или в теле - вот в чём вопрос?

Главное быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! - пишет в своем блоге Семенович.

Сейчас формы артистки стали ещё более аппетитными, но она сохранила привлекательность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире, а мыслями можно управлять меняя наши установки в голове. И совсем не важно сколько вы при этом весите, - считает певица.

«Если бы вы себя принимали бы, то не фотошопили бы фотографии!», «А пупок куда исчез? Чудеса фотошопа!», «Просто тонна фотошопа!», «Раз не важно, то зачем так себя фотошопить?», «Перестаралась Анна с фотошопом по фигуре, ох перестаралась», «Рука явно отфотошоплена», - пишут артистке в комментариях под этим постом, где она разместила себя в откровенном бикини.

Певица лишь разводит руками, мол, да, использую фотошоп, но в меру.

- Я никогда не беру с собой какого-то личного фотографа в отпуск, фото делали мои друзья. Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право.

Это не то, что я там в 10 раз себя уменьшаю. Может, на том фото тень так упала... Неужели вы думаете, что за много лет я не научилась немного себя корректировать незаметно и естественно (смеется). А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю. Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать, - уверяет Семенович.

Анна Семенович Фото: соцсети

Звездный психолог Сергей Селезнев считает, что артисты фотошопят фотографии, поскольку ходят выглядеть в глазах поклонников идеальными.

- Почему люди, особенно наши артисты, которые перешли рубеж 30 и 40 лет, любители использовать фотошоп? Артисту в принципе очень сложно пережить момент отсутствие уровня, которого они достигли. Когда ты когда-то достиг большой вершины, спуститься хотя бы на один шаг вниз будет очень болезненно, - говорит психолог Сергей Селезнев. - Если взять наших артисток талантливых, они хотят продлить свой век, хотят выглядеть не просто молодо, но еще и очень красиво.

Они заложники этой иллюзии и не готовы принять свой возраст. Хотя возраст - это тоже шарм. Ему тоже можно соответствовать. Есть много зарубежных артисток, кто не молодится, их любят не за 12-летнее лицо в возрасте 60 лет. Нужно ценить себя и уважать. Фотошоп - это отчасти искажение себя, это камень в свой огород. В теле каждой взрослой женщины живет маленькая девочка. Нужно пользоваться не фотошопом, а шармом. Это две большие разницы, - объясняет наш эксперт.