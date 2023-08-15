Гигантская опухоль нерва чуть не убила россиянку: врачи 10 часов спасали ее от адской боли

Фото РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова/ РНИМУ имени Н.И. Пирогова

На прием к специалистам Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 15-летнюю девушку привели родители. Боль в руке у нее по 10-балльной шкале оценки достигала уровня в 8 - 9 баллов и была почти непереносимой. Девушка руку берегла от прикосновений и не использовала ни во время еды, ни во время учебы. Исследования показали, что на срединном нерве конечности поселилась доброкачественная опухоль – шваннома. Образование растянулось от плеча до кисти руки.

- Нормальный диаметр срединного нерва у ребенка этого возраста составляет порядка 0,5 см. Данное образование было в восемь раз больше — около 4 см, а местами доходило до 5 см, — рассказал Антон Нарбутов, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, кандидат медицинских наук. — Шваннома — это доброкачественная опухоль, хотя агрессивная и большая. Мы понимали, что нам предстоит очень тяжелое и долгое хирургическое вмешательство.

Такая опухоль растет из клеток оболочки нервов и обычно не превышает размеров в 5 см, но не у этой юной пациентки. Как пояснил Антон Нарбутов, сложность операции заключалась в том, что действовать хирургам необходимо было крайне аккуратно, отделяя все поврежденные участки, не повредив при этом здоровые: хрупкие и нежные.

Когда единая оболочка нерва разрастается, получается большая жила, а в ней – маленькие жилы, которые находятся внутри ткани — именно их пораженные элементы находили и удаляли небольшими частями врачи. Из-за высокого риска повредить здоровые участки нерва хирурги действовали очень осторожно. Понадобилось 10 часов, чтобы пошагово удалить пораженные участки.

- Мы впервые в своей практике удаляли столь гигантскую шванному. В ходе хирургического вмешательства вскрыли невральные оболочки и очень долго, медленно и не спеша выделяли все непораженные участки. Эти маленькие «проводочки» необходимо было отделить от патологической ткани. И так на всем протяжении руки. В итоге мы получили здоровый нерв, целиком удалив образование, — отметил хирург.

Сейчас девушка полностью восстановилась после операции и полноценно пользуется рукой в повседневной жизни. Она прошла курс реабилитации в РДКБ и продолжает находиться под контролем специалистов федеральной клиники.