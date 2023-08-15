Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Министр рассказал о попытках Запада сорвать форум XI Московской конференции по международной безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед участниками XI Московской конференции по международной безопасности. Вот, на что на взгляд KP.RU стоит обратить внимание в докладе министра. В этих тезисах можно угадать направление и развитие нашей страны на ближайшие десятилетия.

- Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем – яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий.

- Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере.

- Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму.

- Сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу.

- Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

- Под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса.

- Для Армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенностей применяемых им вооружений и системы управления войсками.

- Во многих случаях, техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружения.

- По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75-ти тысяч украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после – детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были негативными.

- Усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также – приграничных российских областей.

- Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу.

- Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киевом созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Вблизи зернохранилищ были развернуты производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму.

- Еще одна гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения – известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине.

- Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире. Цель такой политики – ослабить конкурентов, сохранить контроль над ресурсами, продвигать собственные правила жизни, противодействовать консолидации несогласных.

- Заметно усилилась активность западных государств по обеспечению военного присутствия в Азии, Африке и Латинской Америке. Продолжается совершенствование зарубежных военных баз США.

- Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины.

- Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии.

- В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими. Будем и далее укреплять военное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где одним из наших важнейших партнеров является Индия, с которой у нас исторически установились особо привилегированные отношения. С Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш нас объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства.

- Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие Республики (Северной Кореи - прим.Ред.) Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было.

- Возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона. Последствия данного решения носят стратегический характер. С нормализацией саудовско-иранских отношений в регионе постепенно создается независимая система безопасности.

- Сегодня основные вызовы и угрозы для региона формируются на территории Афганистана, где после десятилетий американского протектората усиливается влияние международных террористических организаций.

- Арктический регион играет все более весомую роль в обеспечении военной и экономической безопасности России. Исследование и освоение северных регионов имело приоритетное значение для российского государства на протяжении всей его истории.

- Мы искренне благодарны военным ведомствам Кубы, Венесуэлы, Никарагуа за поддержку специальной военной операции с самого ее начала. В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне. Наши позиции по оценке ситуации в мире во многом совпадают с большинством стран региона. Отмечаем необходимость развивать контакты с партнерами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины.

- Деятельность Запада на Африканском континенте в первую очередь направлена на сохранение возможности выкачивать природные ресурсы бывших колоний за счет поддержания конфликтных очагов. Для этого используется множество антиправительственных и террористических группировок.

- Дискуссии, состоявшиеся в ходе саммита Россия – Африка укрепили нашу уверенность в том, что противодействие неоколониализму, наряду с противостоянием террористической угрозе, является базовым элементом сотрудничества. Мы убеждены, что страны Африки должны иметь современные вооруженные силы, обученные и хорошо оснащенные, способные самостоятельно реагировать на вызовы и угрозы собственной безопасности.

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