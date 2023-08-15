Вашингтон готовится пустить под откос Договор о нераспространении ядерного оружия

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Своими авантюрами американцы существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. При этом Москва опасается, что в Вашингтоне готовятся «пустить под откос» Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

- США готовы сейчас, уже есть такие даже опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия. В частности, мы наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из-под процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS, - подчеркнул министр.

По его словам, ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира США, НАТО и ЕС накачивают Украину все более современным вооружением и тем самым провоцируют бесконтрольное расползание оружия по всему миру. «Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», - добавил Лавров.

В то же время реакцию Запада на происходящее сейчас в Нигере глава МИД РФ назвал лицемерием.

- Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии, - отметил Лавров.

Хотя в 2014 году, напомнил он, западные страны почти никак не отреагировали на смещение легитимной власти в Киеве через «кровавый госпереворот».

- Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно, - резюмировал Лавров.

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