Вейп безопасен? 20-летнему спортсмену удалили половину легкого из-за пагубной привычки

Теперь Шон обвиняет во всем вейпы Фото: соцсети

5 лет назад 15-летний подросток Шон Тобин из Манчестера подсел на вейпы. По словам приятелей, он мог за день высадить все 5000 затяжек электронной сигареты. Практически не выпускал "пыхалку" из рук.

И вот что удивительно - Шон в остальном вел вполне себе здоровый образ жизни, то есть занимался фитнесом, посещая зал чуть ли не семь дней в неделю, увлекался единоборствами (даже мечтал о карьере бойца ММА). Можно сказать, что из вредных привычек у него была только безудержная любовь к вейпам.

Она-то через пять лет и привела к тому, что у парня развился острый пневмоторакс. Эта патология возникает, когда под внешней оболочкой легких – в плевральной полости, скапливается воздух. Пораженное легкое сжимается, что усложняет процесс дыхания, повышается внутреннее давление.

Спортсмен начал задыхаться, ему поставили плевральную трубку, чтобы выпустить скопившийся воздух. Но состояние все не улучшалось. Легкое не желало расправляться, а дышать становилось сложнее. В итоге пришлось ему удалить часть пораженного легкого. Врачи говорят, что оно все было в углеродных отложениях, то есть в саже.

Теперь Шон обвиняет во всем вейпы и показывав ужасное на вид (все в черных точках) удаленное легкое. «Как только я увидел это, я очень рассердился на себя. Мне было очень грустно, и я подумал: «Черт возьми, я сделал это со своим собственным легким».

Конечно, парень, мягко говоря, расстроен. Мало того, что теперь о карьере бойца ММА придется забыть, так еще и ему запрещены любые нагрузки. То есть любая физическая деятельность, в том числе занятия фитнесом. «А ведь у меня были лучшие результаты по кардиотренировкам, я был первым в своем зале. Помню, смотрел в Тик-Токе видео, где парень жаловался, что получил проблемы с легкими из-за вейпов и думал, ну нет, мне такое точно не грозит, я ведь занимаюсь спортом, а не бездельничаю!»

К сожалению, российские подростки тоже не застрахованы от таких проболеем. Мы писали, что за последние 10 лет количество людей, особенно подростков, которые увлеченно курят вейпы и электронки, резко выросло. В 2011 году число вейперов во всем мире не превышало 5,5 миллионов человек. В 2022 году это число составило 82 миллиона…

- На сегодняшний день именно подростки 13-17 лет – основные потребители никотиносодержащей продукции в виде вейпов и электронных сигарет. Рост их потребления среди детей – в пять раз выше, чем среди взрослых, — рассказала профессор Галина Сахарова, главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ЦНИИОИЗ Минздрава России.

А Марина Галицкая, кандидат медицинских наук, врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России привела данные исследований, в которых четко объяснено: при нагреве железных и пластиковых частей вейпов выделяются тяжелые металлы – свинец, никель, хром. И попадают в легкие. А также ученые обнаружили еще 7000 неизученных соединений, которые неизвестно как могут влиять на организм подростка…

Также совсем не безопасна жидкость. Ее основные компоненты - глицерин и пропиленгликоль. При нагревании они образуют весьма токсичные элементы – формальдегид и акролеин. Оба этих канцерогена опасны: первый влияет на нервную систему и психику, второй провоцирует развитие рака.

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Зато диагностировать рак легких и горла у таких вейперов легче. Российские ученые Саратовского госуниверситета им. Чернышевского заметили, что диагностировать новообразования в дыхательных путях и полости рта вейперам проще всего - оптическая визуализация получается четче и детальнее.

В этом помогают оставшиеся в организме растительный глицерин и пропиленгликоль из курительных жидкостей, которые и помогают излучению равномерно проходить через кожу.

Ученые убрали из состава никотин и ароматизаторы - и получили идеальный просветляющий агент для оптической визуализации и фототерапии. То есть которая поможет в диагностике рака.