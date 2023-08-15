Минобороны России продемонстрировало кадры досмотра иностранного сухогруза в Черном море

Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь

Минобороны России опубликовало кадры работы российской досмотровой группы патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» на сухогрузе «Сукра Окан», что был остановлен 13 августа под флагом Палау по дороге в украинский порт Измаил.

- На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза «Сукра Окан», моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов, - пояснили кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов. Что и можно увидеть на опубликованных кадрах.

Наши моряки обращаются к членам команды на английском языке и спрашивают, почему они не остановились по первому требованию. Капитан команды «Сукра Окан» отвечает, что у него «были трудности с переводом» поступивших команд.

Напомним, для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, а в целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Следов взрывчатки и оружия на судне обнаружено не было. После работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил.

Отметим, что корабли Черноморского флота во время патрулирования досматривают все иностранные суда в районе проведения специальной военной операции. Если в их трюмах обнаруживают следы взрывчатки или оружия, то их сразу разворачивают.

С момента второго теракта на Крымском мосту, что произошел 17 июля, после введения контртеррористических мероприятий в акватории Черного моря было выявлено уже два сухогруза в трюмах которых были обнаружены следы взрывчатых веществ (динитротолуола и тетрила). Сотрудники ФСБ России выяснили, что ранее эти судна заходили в порты Одессы, команды для них нанимали из числа местных жителей, которые под прикрытием «зерновой сделки» и занимались контрабандой оружия и взрывчатки.