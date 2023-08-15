Кандидат в президенты США раскрыл план «Украина»: Как был создан конфликт и почему Америка пришла к «красной черте»

Роберт Кеннеди-младший рассказал об участие США в российско-украинском конфликте Фото: REUTERS

Роберт Кеннеди-младший, племянник президента Джона Кеннеди и один из нынешних кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, дал большое интервью известному журналисту Такеру Карлсону, во время которого поделился размышлениями о положении дел в своей стране и за рубежом. В частности, он высказался о ситуации на Украине и подстрекателях конфликта, а также как это повлияло на самих американцев.

«БАЙДЕН ПЫТАЕТСЯ ВЫВЕСТИ МЕНЯ ИЗ ИГРЫ»

Интервью началось с обсуждения того, что администрация Байдена полностью оплачивает расходы на личную охрану президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем она отказывается предоставлять Кеннеди-младшему предусмотренную законом защиту Секретной службы во время предвыборной гонки.

– Джо пытается вывести из игры меня, своего главного конкурента, в борьбе за номинацию от Демократической партии. Напомню, что мой отец и дядя были убиты, поэтому Национальный комитет ведет поистине жесткую игру, – заявил Кеннеди-младший.

ОБЕЩАЛИ НЕ РАСШИРЯТЬ НАТО НИ НА ДЮЙМ, А ОТХВАТИЛИ ТЫСЯЧИ МИЛЬ

Политик объяснил истоки российско-украинского конфликта и то, как США обманули нашу страну с нерасширением НАТО. По его словам, группа людей, более известных как неоконсерваторы, начала открыто говорить о взаимоотношениях Североатлантического альянса и Киева с 2001 года, однако «перелом» произошел немного раньше.

– В 1989 году рухнула Берлинская стена, а в 1991 – полностью распался Советский союз. Горбачев тогда заявил Тони Блэру и Джорджу Бушу, что собирается вывести 400 тысяч советских военнослужащих из ГДР и позволит им объединить Германию под командованием войск НАТО. В ответ он потребовал единственное обязательство – никогда не расширять НАТО дальше на восток.

Кеннеди-младший вспомнил, что именно в тот момент американский госсекретарь Джеймс Бейкер произнес знаменитую фразу: «Мы обещаем, что не продвинем НАТО на восток ни на дюйм». А затем, в 1996 и 1997 годах, появился Збигнев Бжезинский, который стал основателем неоконсервативного движения.

По мнению политика, туда также вошли Дональд Рамсфельд, Пол Вулфовиц, Роберт Каган и Виктория Нуланд. Все они верили, что США победили в холодной войне, а эта победа дал им привилегию «доминировать в мире, используя превосходящий военный статус однополярной державы».

Эти идеи и легли в основу проекта «Новый американский век», предполагающего, что США будут владеть XXI веком. Бжезинский заявил: «Хорошо, мы должны начать этот процесс с расширения НАТО во все бывшие советские республики». Это был 1997 год.

В ответ на это американский «архитектор Холодной войны» и идейный отец «политики сдерживания» Джордж Кеннан заявил, что подобное спровоцирует насильственную реакцию со стороны России. Уильям Перри, будучи еще госсекретарем США, поставил Клинтону ультиматум: «Если ты сделаешь это, я уйду в отставку, потому что это так безрассудно». С аналогичным мнением выступил и тогдашний посол США в России, а ныне глава ЦРУ Уильям Бернс.

– Самая большая ошибка, которую могла совершить Америка – это расширить НАТО на восток. Но мы пошли дальше, продвинувшись не на один дюйм, а не тысячу миль, и охватив 14 стран. Затем мы установили ракетные пусковые установки с ядерной частью, ПРО «Иджис», ракеты «Томагавк», которые могут долететь до Москвы за 12 минут. Мы разместили их в Польше и Румынии, а затем попытались завезти на Украину вместе с НАТО, – отметил Кеннеди-младший.

По его словам, американцы действительно подошли к «красной черте», как это уже случалось в 1962 году во время Карибского кризиса. Более того, агентство США по международному развитию намеренно финансировало протесты на Майдане в 2013-2014 годах и вложило в них 5 миллиардов долларов.

С РУССКИМИ НА УКРАИНЕ ОБРАЩАЛИСЬ КАК С ПАСЫНКАМИ

– Еще за месяц до украинского госпереворота Виктория Нуланд провела секретный разговор с послом США и составила новый кабинет прозападных министров для Украины. В общем и целом, с 1947 по 1997 год ЦРУ свергло 83 правительства, а это третья часть кабинетов на Земле.

Кеннеди-младший посетовал, что с русским населением на Украине сейчас обращаются как с пасынками. Их бьют, над ними издеваются, им не разрешают практиковать свою культуру и язык. При этом Зеленский публично признал в 2019 году, что готов выполнять Минские соглашения.

– Но затем он внезапно развернулся. Мы не знаем, что произошло на самом деле, но разумно предположить, что правительство США сказало ему, что он не может этого сделать. И вот, уже в феврале 2022 года всего 40 тысяч русских военнослужащих вошли в Украину, а мы кричали: «Путин пытается захватить власть в Европе». В одном Киеве проживает 3 миллиона человек. Очевидно, что Путин хотел не захватывать страну, а лишь усадить людей за стол переговоров. Спустя месяц все договоренности были достигнуты, но Байден отправил на Украину Бориса Джонсона, чтобы тот заставил Зеленского разорвать соглашение.

ЦЕЛЬ БАЙДЕНА - СМЕНИТЬ РЕЖИМ В РОССИИ

По мнению Кеннеди-младшего, Киев является лишь посредником в борьбе между Россией и США, которому заплатили за это уже 113 миллиардов долларов. Ведь на вопрос «почему американцы помогают Украине» министр обороны Ллойд Остин ответил: «Наша цель в этом конфликте – истощить российскую армию и ослабить ее способность сражаться в любой другой точке мире». А сам Байден добавил, что «наша цель – это смена режима в России». По сути, это не имеет никакого отношения к Украине.

В связи с расходами США на помощь Украине и сокращением госпрограмм, уже 45 миллионов американцев потеряли доступ к талонам на еду и медицинской страховке. При этом администрация Байдена продолжает настаивать, что все эти деньги будут возвращены американским военным подрядчикам.

МОСКВА СТАЛА ТОЛЬКО СИЛЬНЕЕ

Кеннеди-младший добавил, что наихудшим результатом внешней политики США стало сближение Москвы и Пекина. Кроме того, провоцируя нашу страну на конфронтацию, американские политики забывают, что Россия является ведущей ядерной сверхдержавой в мире.

– У русских в тысячу раз больше ядерных боеголовок, чем у нас. Их оружие намного лучше нашего. Они могут сбить наши боеголовки, а мы их – нет. Любой, кто думает, что Россия не готова к конфликту, должен посмотреть документальный фильм Netflix о Сталинграде. Мы также собирались сломить Россию с помощью санкций, а сделали ее более могущественной. У русских теперь есть замечательное торговое соглашение с Китаем и расширение БРИКС в стремлении отказаться от американской валюты.

Политик также подтвердил, что США действительно создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. По его словам, в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению.

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