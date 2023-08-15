Солдаты ВСУ сдаются в плен, чтобы выжить

Военнопленные ВСУ рассказали о плохой подготовке и положении дел в зоне СВО

Умереть или сдаться в плен. Никакого другого выбора украинские военнослужащие не видят. Уже в плену они рассказывают, как военкомы грозили им тюрьмой, если они откажутся подписать контракт с ВСУ.

- Пошел в военкомат, чтобы получить справку на работу, — рассказывает военнопленный Роман Кисщук. - А там мне заявили, что уже в розыске нахожусь, и могу сесть в тюрьму. Месяц проходил курс молодого бойца в Старичах под Львовом. Бегали зимой на полигон, потели, потом стояли на морозе и болели. Половина роты с воспалением легких свалилась. Учили автоматом Калашникова пользоваться, Дегтярева пулеметы дали и отправили на позиции, которые наши командиры называют «позиции Сен-Тропе». Прибыли вечером. Там было уже два 200-х и три 300-х. Пришлось сразу доставать тела 200-х, чтобы не спать с ними ночью в одних окопах. Показали откуда противник наступает. Меня поставили в наряд с контуженным. Утром стали штурмовать. Головы не могли поднять. Кто ее поднимал, сразу получал ранение или «двухсотился». В первый час у нас было пять 200-х. Потом стали клинить автоматы и пулеметы. Огонь по нам был настолько плотный, что не могли даже отойти с позиции. Просто стали сидеть и ждать. Скоро нас окружили и предложили сдаться. В плену дали покурить, попить...

Другой военнопленный Богдан Лобус заявил, что военком просто рвал документы, освобождающие некоторых новобранцев от службы по состоянию здоровья.

Лобус заявил, что их бросили в бой, как «пушечное мясо». Без подготовки, связи и даже какой-то цели.

- Раненых даже не пытались эвакуировать, — вспоминает Лобус. - Был один только выбор: умереть или сдаться в плен.

Пленные военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение со стороны российских военнослужащих.