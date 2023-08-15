Почему в жару мужчины толстеют, а женщины худеют: причины природной несправедливости

Оказывается, перегрев на солнце может не только вызвать потливость и ожоги, но и усилить чувство голода за счет выброса «гормона голода» грелина, повышающего аппетит. Фото: Shutterstock

Исследователи из Тель-Авива на примере 3 000 участников выяснили, что летние тёплые деньки заставляют мужчин больше есть и толстеть.

Оказывается, перегрев на солнце может не только вызвать потливость и ожоги, но и усилить чувство голода за счет выброса «гормона голода» грелина, повышающего аппетит. Исследователи обнаружили, что мужчины, но не женщины, набирают примерно по 300 лишних калорий себе на тарелку каждый день, что, конечно, может быть и не так много, но со временем вполне до лишнего веса доведет.

Чтобы проверить теорию, профессор Кармит Леви с кафедры молекулярной генетики и биохимии человека Тель-Авивского университета вместе со своими коллегами «прописали» мужчинам и женщинам по 25 лишних минут на солнышке в ясный день и, проведя соответствующие тесты, действительно нашли у мужчин повышение уровня «гормона голода» грелина в крови, выделяемого из жировых клеток в ткани кожи.

Дальше ученые поработали с мышами и оказалось, что мыши – самцы после УФ-ванн в течение 10 недель ели больше и были более мотивированы к поиску пищи, а также имели повышенный уровень грелина в крови и постепенно набирали лишнюю жировую ткань. С мышками – самками такого не случалось.

Спусковым крючком для высвобождения грелина оказалось повреждение ДНК в клетках кожи. При этом женский половой гормон эстроген блокировал этот эффект, защищая самок от прожорливости.

Профессор Леви напомнил, что грелин помимо регуляции аппетита оказывает и другие эффекты на организм: он также уменьшает воспаление и истощение сердечной мышцы и снижает артериальное давление, так что однозначно о вреде для организма здесь говорить не приходится.

Потребность в еде в основном контролируется связью между кишечником и печенью, и дальше – мозгом. Гормоны выделяются из периферических органов и доходят до областей мозга, таких как гипоталамус, который контролирует функции температуры и сна, а также чувство голода.

Однако исследователи считают, что их результаты определяют кожный жир как возможный регулятор пищевого поведения, добавляя его к уравнению энергетического баланса.

Правда, критики исследования уже озвучили, что на мужское «гормональное чувство голода» могло повлиять и что-то другое, помимо физиологии. Например, социальные норма по возможному обнажению на пляже, разной физической нагрузки у мужчин и женщин, особенностями питания и многими другими причинами.

К тому же, дело тут может быть и в режиме бодрствования и сна. Нарушение этого цикла может снижать уровень «гормона сытости» лептина, подавляющего аппетит и повышать циркулирующий уровень гормона грелина, а также приводить к гибели полезных бактерий в кишечнике.