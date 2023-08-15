Наркомафия взяла в заложники целое государство: убийства политиков и бандитский беспредел

Эквадор вот уже несколько лет захлебывается от насилия, вызванного войной наркокартелей Фото: REUTERS

Предстоящие всеобщие выборы в Эквадоре, которые запланированы на 20 августа, рискуют стать самыми кровавыми в современной истории Латинской Америки. Уже второй политик, претендующий на пост во власти, убит киллерами, орудующими по приказу наркомафии.

РЕКИ КРОВИ

В понедельник от рук убийц пал участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес. Его застрелили в провинции Эсмеральдас. По данным газеты Expreso, Брионес был убит членами банды, вымогавшей у него деньги. Правоохранители проверяют, не получал ли политик каких-либо угроз по другим причинам.

А еще раньше 9 августа от рук киллера пал кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио от движения «Строй», который, согласно опросам общественного мнения, входил в пятерку самых популярных кандидатов. Политик был застрелен в столице страны группой киллеров, состоящей, как минимум, из 4 человек. Примечательно, что предоставленное властями Эквадора транспортное средство, на котором передвигался Вильявисенсио, не было бронировано, хотя сами же правоохранительные органы предупреждали кандидата, что на него с вероятностью в 97% будет совершено покушение.

Версий убийства политика несколько, но все они связаны с местью наркомафии. Сам Вильявисенсио утверждал, что ему угрожает ОПГ «Лос Чонерос» из кантона Чоне в провинции Манаби. Эти мафиози чрезвычайно активны в прибрежных провинциях страны, а в последние годы стали «официальными представителями» мексиканского наркокартеля «Синалоа»

Еще одним возможным заказчиком убийства Вильявисенсио называют Фабрисио Колона Пико, который контролировал практически всю торговлю запрещенными веществами в столичном регионе, а заодно еще и незаконный оборот оружия, рэкет и грабежи. Этот преступник через местную ОПГ «Волки» имеет прочные связи с другим мексиканским картелем «Новое поколение Халиско», которое как раз воюет с «Синалоа».

Представители движения «Строй» заявили, что вместо погибшего политика от них будет баллотироваться Кристиан Сурита - известный в стране журналист-расследователь. Вместе с Вильявисенсио он написал книгу «Зеленый рис» - сборник статей, в которых раскрывалось, как государственные чиновники и активисты партии бывшего президента Рафаэля Корреа распоряжались взятками на миллионы долларов. Разоблачения Суриты послужили поводом для расследования прокуратуры, завершившегося судом над 17 бывшими госслужащими, в том числе и самим Корреа, в 2020 году заочно приговоренным по этому делу к восьми годам лишения свободы за коррупцию.

Эта страна служит для торговцев зельем удобной перевалочной базой Фото: REUTERS

МЕКСИКАНСКИЙ СЛЕД

На выборах 20 августа жители Эквадора будут выбирать нового главу государства, а также парламент. Нынешний президент Гильермо Лассо объявил о роспуске законодательного собрания так как депутаты якобы мешали ему проводить необходимые реформы. При этом сам Лассо, чей срок должен был бы закончиться в 2025 году, не будет участвовать в выборах и покинет свой пост в конце года. Однако помимо политических противников серьезный вызов власти бросает оргпреступность.

Сам Эквадор вот уже несколько лет захлебывается от насилия, вызванного войной наркокартелей. Эта страна служит для торговцев зельем удобной перевалочной базой благодаря развитой портовой инфраструктуре и относительно миролюбивыми правоохранительными органами. По сравнению с соседним Перу и уж тем более Колумбией, местные военные и спецслужбы не особенно лютуют, хотя и регулярно проводят рейды против ОПГ, периодически изымая по несколько тонн запрещенных веществ. Но это капля в море по сравнению с теми «богатствами», которые текут через местные порты.

В результате пару лет назад в Эквадоре в полный рост развернулись мексиканские наркокартели, стараясь взять под контроль местные каналы сбыта. Началось все войнами в тюрьмах между конкурентами, в результате которых гибли десятки заключенных. А в феврале 2022 года в Эквадоре впервые появились «типично мексиканские пейзажи» - на пешеходном мосту через шоссе, по которому въезжают в городок Дуран, бандиты повесили на веревке два трупа, в которых опознали боевиков одной из банд.

В результате разразившейся нарковойны в 2022 году жители Эквадора провел почти половину года в режиме чрезвычайной ситуации. В том же году страна поставила печальный рекорд по убийствам - 26 преступлений на 100 тысяч жителей, всего 2500 человек (хотя до 2019 их число не превышало тысячи в год). В 2023-м «достижение» будет побито, ведь только на текущий момент от рук преступников погибли 4200 человек, а к декабрю эксперты прогнозируют выход на уровень 40 убийств на 100 тысяч жителей (для пример, в России этот показатель равен около 5).

БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

При этом Эквадор в мировой цепочке наркотрафика - ключевой элемент в торговле Латинской Америки запрещенными веществами с Европой.

В основном наркотики прячут в контейнерах с бананами, ведь именно данный товар является одной из главных статей экспорта маленькой латиноамериканской страны.

Скрыть наркотики в рефрижераторах довольно легко с учетом того, что по своим специфическим условиям хранения бананы требуют постоянно поддерживать низкую температур - около 13 градусов. Если опустить чуть ниже — перемерзнут, повысить — начнут зреть раньше времени и сгниют. В результате таможенники при всем желании не могут исследовать огромное контейнерное судно достаточное время, не допустив уничтожение партии фруктов, и вынуждены ограничиться поверхностным осмотром.