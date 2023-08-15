Минобороны РФ разбило в Краматорске пункт управления противовоздушной обороны ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России заявило о нанесении сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и подробно сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки.

По данным генерал-лейтенанта на Запорожском направлении в трех атаках штурмовые отряды 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ потеряли свыше 200 украинских военнослужащих, на Купянском в атаках ливкидированы до 100 солдат 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Донецком в 11 атаках лишись своих жизней до 230-ти украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 80, на Южно-Донецком до 200, на Херсонском до 35.

Кроме 845 наемников киевский режим лишился за сутки: пяти танков, восьми боевых машин пехоты, двух американских артиллерийских систем М777, двух американских самоходок М109 «Paladin», двух польских самоходок «Krab», двух словацких самоходок на колесном шасси «Zuzana-2», двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками в Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ, а в Омельник Запорожской уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» и уничтожили 25 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

246 - вертолетов.

5761 - беспилотный летательный аппарат.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11315 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5893 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12246 - единиц специальной военной автомобильной техники.