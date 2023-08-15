Мамонтенок снова отправится на поиски мамы: В России снимут продолжение популярного мультфильма

Студия Bazelevs собирается снять продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка".

Студия Bazelevs объявила, что приступает к работе над продолжением классического советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Напомним, оригинальный фильм был снят в 1981 году режиссером Олегом Чуркиным. Речь в нем шла о мамонтенке, очутившемся в вечной мерзлоте и оттаявшем через тысячи лет. Он ищет маму и отправляется в Африку, где, по слухам, живут очень похожие на мамонтов животные: слоны. Картина известна, помимо всего, песенкой главного героя с рефреном: «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети».

В Bazelevs гордо объявляют (цитируем по официальному анонсу студии):

Это будет 3D-анимация.

Это первый анимационный фильм снятый на Unreal Engine 5.2. Этот игровой движок для съемок кино стали использовать недавно. На нем были сняты последние «Звездные войны», «Мандалорец» и фильмы киновселенной Marvel. Мы в Базелевсе (первые в России) снимали с его помощью «Девятаев». Но именно анимацию пока что никто еще не снимал.

Режиссер будущего мультфильма - Антон Верещагин. Он является режиссёром и шоураннером мультсериала «Джинглики», который стал одним из первых российских анимационных сериалов на Netflix, Amazon Prime и Apple TV. Также Антон - автор мобильной ААА-игры «Magic High Academy», которую он представил на Comic Con Abu Dhabi в марте 2023 года.

На производстве будут задействованы выпускники анимационной школы Базелевса в Альметьевске (сейчас они работают над другим анимационным проектом студии - «Ходжа»).

Для производства мы откроем новую анимационную школу в одном из российских регионов! В настоящее время мы ведем переговоры с Пермским краем.

Нет сомнения, что на создание сиквела «Мамы для мамонтенка» Bazelevs подвиг триумф недавней картины «Чебурашка», где героем тоже был персонаж культового советского мультфильма.

Студия Bazelevs, основанная Тимуром Бекмамбетовым, известна десятками успешных проектов, такими как «Ночной» и «Дневной дозор», многосерийный проект «Елки», “Горько!», «Черная молния», «Выкрутасы», «Время первых», «Девятаев». Занималась она и ремейками и сиквелами советских картин: выпустила «Иронию судьбы. Продолжение», фильм «Джентльмены, удачи!» с Сергеем Безруковым. В Голливуде Bazelevs участвовала в производстве фильмов «Особо опасен», «Президент Линкольн: охотник на вампиров», «Убрать из друзей» и многих других.