Министр обороны Беларуси Хренин не сомневается, что Европу готовят к войне

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В выступлении министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина на XI Московской конференции по международной безопасности прозвучали довольно любопытные тенденции, которые многие замечали, но не спешили произнести вслух. Хренин заявил, что он попытается «донести с этой трибуны свой взгляд на происходящие в мире процессы и вскрыть их глубинные причины».

«Для этих современных неоколонизаторов собственные граждане становятся «живым товаром». Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам, предлагая за деньги бросить народы своих стран в «мясорубку войны». На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса также является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком. Причем под словом «Восток» здесь надо понимать все государства, готовые противостоять западному господству», - заявил Хренин.

Он подчеркнул, что в том, что «европейские властные элиты ориентированы именно на такую глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится». И обосновал: «мы понимаем, что на «пустом месте» такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире «замораживать» свои активы в оружии и «раздутой» армии просто так никто не будет».

После чего сделал осторожный вывод: «возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной».

По мнению министра обороны Беларуси сегодня главная цель западных неоколонизаторов очевидна – сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец, или как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «житель цивилизованного сада» был готов воевать и убивать своих восточных соседей. Технологии уже отработаны на Украине в 90-х годах.

По мнению западных стратегов, когда украинцы погибнут в боях, ослабив Россию в военном плане, то в Европе из лишившихся из-за экономических потрясений работы граждан соберут новую 300 - тысячную группировку войск НАТО. Европейцам и мигрантам промоют мозги через подвластные Пентагону СМИ, проводя враждебную политику разделения славянских народов, а затем бросят на новые «мясные штурмы». Так, за американские интересы будут гибнуть уже жители Франции, Германии, Италии и Польши.

«По нашему глубокому убеждению, либеральная идея глобализации не решила проблему неравенства государств и народов. Более того, ею попытались воспользоваться так называемые страны «золотого миллиарда», чтобы обеспечить свою гегемонию в модели однополярного мира, которая позволяла бы им контролировать ресурсы всей планеты. По сути, можно вести речь об установлении на планете нового, неоколониального режима. И вполне объективно, что эти усилия Запада сгенерировали у остальной части мира обратную реакцию – переход от глобализации к протекционизму национальных интересов. Мы видим, как многие страны включились в борьбу, жестко отстаивают свою цивилизационную самобытность, независимость, суверенитет и право на конструктивное взаимодействие в многополярном мире», - указал Виктор Хренин на текущие изменения в международной политике.

По мнению министра обороны Республики Беларусь именно все эти жизненные противоречия и вылились в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины, а развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны.

«Единственное, что сдерживает властные структуры стран «золотого миллиарда» от развязывания крупномасштабной войны – это угроза ядерного ответа на их действия», - сказал Виктор Хренин, и добавил, что миролюбивая Республика Беларусь готовит принятие новой редакции Концепции национальной безопасности страны и рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию, как действенный фактор стратегического сдерживания.