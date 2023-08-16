9 из 10 россиян хотя бы раз ходили на пикник в этом году – исследование FIX PRICE

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Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price совместно с исследовательским холдингом Ромир провела исследование с целью узнать, как часто россияне ходят на пикники.

В этом году 87% жителей страны хотя бы раз устраивали себе отдых на природе с угощением, причем москвичи делали это чаще жителей северной столицы: 89% против 83%. При этом 43% были на пикнике в этом сезоне 2-3 раза, 30% – один раз и 24% – более 4 раз. Чаще всего на пикники ходят люди в возрасте 18-24 года (93%), а также 55-64 лет (91%).

Что касается компаньонов, то большинство опрошенных сообщили, что предпочитают отдыхать на природе с друзьями (58%) и «вторыми половинками» (57%), а вот домашних животных на пикники берут лишь 7%.

В топ-5 продуктов питания, которые россияне покупают для пикников, входят вода, мясо и рыба, овощи, бутерброды, а также фрукты и ягоды. А вот алкоголь занимает только седьмую строчку по популярности ответов. Среди возрастных групп, чаще других на пикники алкогольные напитки берут россияне в возрасте 45-54 лет (60%), а реже всех – в возрасте 35-44 лет (41%).

Из непродовольственных товаров в списке наиболее популярных товаров для пикника значатся одноразовая посуда (78%), мангал и шампуры (75%), угли (64%), предметы для физической активности (40%) и портативная электроника (36%). Каждый десятый берет с собой музыкальный инструмент (например, гитару).

«Поход на пикник в теплое время года популярен как среди молодежи, так и среди старшего поколения. Если молодежь в крупных городах больше предпочитает «городской» формат пикников – в парках, садах с красивыми видами то более старшее поколение отправляются на классические пикники с шашлыками за город. Кроме приятного времяпрепровождения на природе, пикник – это и отличный способ сэкономить: 91% опрошенных согласились с тем, что пикник является достойной альтернативой походу в кафе или ресторан», — прокомментировала Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

«Пикник, выезд на природу — традиционный и любимый вид досуга у россиян. Хотелось бы отметить несколько примечательных фактов, которые нам удалось выяснить в ходе исследования. Например, с детьми на пикник чаще других выезжают россияне в возрасте 35-44 лет (68%). Это может быть связано с тем, что дети уже достаточно подросли, чтобы не обременять отдыхающих взрослых, но еще недостаточно самостоятельны для отдельного отдыха. Чаще других на пикники выезжают специалисты с высшим образованием (40%), а реже всех — представители малого бизнеса и безработные (по 2%)», — дополнила Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами Ромир.