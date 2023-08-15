В России готовят ответ диснеевскому мультфильму «Тачки»

Фото: кадр из фильма

На питчинге в Фонде кино представлен проект мультфильма «Копейка». Напомним, в народе так называли машину ВАЗ-2101 «Жигули». Теперь героями фильма станут самые разнообразные машины российского производства. И ни у кого нет ни малейших сомнений, что это — ответ картине студий Disney и Pixar «Тачки».

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», синопсис фильма выглядит так: «Фильм о приключениях друзей, оказавшихся втянутыми в вереницу событии . Полноценному миру машин угрожает опасность. Герои преодолевают трудности и противостоят злым силам. География простирается от Камчатки до полуострова Арттрек, через всю Россию, Китай, Индию, Арабский мир. Нашим героям предстоит отстоять свои мир и дать бои силам антагониста, армии Антрацита». Вероятно, в виде армии Антрацита предстанут разнообразные BMW, Audi и прочие «Ситроены».

Герои будут носить имена Веста (и представлять «Ладу Веста ТС1»), «Копейка» (тот самый ВАЗ-2101), Запик (ЗАЗ-969) и так далее. Но самое оригинальное — авторы мечтают, чтобы персонажей озвучивали российские политики. За ГАЗ-31-02, по их задумке, должен говорить Денис Мантуров, за ЗиМ ГАЗ-12 — Сергей Миронов, за ГАЗ-14 — Михаил Мишустин, за ГАЗ 233001 «Тигр» — Сергей Шойгу, ну, а уж за лимузин президента — не кто иной, как Владимир Путин. При этом заявлено, что переговоры уже проведены, и почти все дали согласие, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали». Мы даже можем догадаться, кто этот человек. С другой стороны — появился же Дмитрий Медведев в фильме «Елки», и это ничуть не повредило его репутации...

Кроме того, договоренности вроде как уже есть со всеми российскими автомобильными компаниями, которые должны помочь проекту финансово. А персонажи будут представлять машины их производства.

Дата выхода русских «Тачек» пока не объявлена, но вряд ли фильм появится в прокате раньше 2025 года.