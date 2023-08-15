На новом мосту через затон Новинки на юге Москвы средняя скорость интернета достигает 110 Мбит/с

На открытом в августе мосту через затон Новинки («переправа» соединила набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с выходом на Южнопортовую улицу) выросло качество связи. Об этом сообщили представители МТС. Компания обеспечила непрерывное покрытие близлежащих территорий, а средняя скорость мобильного интернета достигает 110 Мбит/с. Показатель увеличился на треть.

Чтобы достичь такой скорости, были установлены новые базовые станции (проще говоря, антенны, с которых раздается сигнал абонентам) и перенастроены уже существующие — расположенные на территории комплексного развития ЗИЛ и набережной Марка Шагала. За счет этого выросла скорость сети как на новом мосту, так и в прилегающих кварталах, где расположена жилая и коммерческая недвижимость. По данным компании, прирост составляет от 30 до 40%.

При этом в часы пик, когда растет нагрузка не только на транспортные артерии, но и на мобильные сети, средний показатель составляет 35 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео и тем более для соцсетей, мессенджеров, онлайн-покупок и прочих повседневных сценариев пользователей.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев пояснил, что новый мост улучшает транспортное обслуживание для сотен тысяч жителей развивающегося района. В свою очередь компания стремится обеспечивать качественную связь на всем дорожно-транспортном каркасе агломерации, в соответствии с темпами его его расширения.