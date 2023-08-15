Мария Шейх из группы «#2Маши» через год после сильного удара головы: «Сейчас я чувствую себя даже лучше, чем до травмы»

Маша Шейх Фото: Михаил ФРОЛОВ

Машу Шейх мы знаем по песням «Босая», «Лето у виска», «Инея» и многим другим. Шейх не только исполняла их, но и написала. Много лет она выступала дуэтом с другой Машей Зайцевой, однако в прошлом году группа, к большому сожалению, поклонников распалась. А незадолго до этого Шейх упала во время прогулки, получила сильную черепно-мозговую травму и девять дней провела в реанимации. К счастью, певицу удалось спасти, но ей пришлось долго восстанавливаться. 33-летняя Маша Шейх появилась на премьере фильма «Как звезды!» со своей протеже Евой Власовой, и мы лично узнали, как у нее дела.

Ева Власова и Маша Шейх. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маша выглядела свежо, а шрам на лбу, оставшийся после того рокового падения, был почти незаметен. Напомним, что после удара головой об асфальт у Шейх начались осложнения из-за медицинских препаратов, которые она принимала с детства (из-за проблем с сердцем). Певицу мучали жуткие головные боли, и она даже теряла зрение.

«Может, это странно прозвучит, но сейчас я чувствую себя даже лучше, чем до травмы. Я многое переоценила во всех смыслах — в работе, дружбе, во всем. Я смотрю на жизнь иначе и ценю ее», — призналась KP.RU Мария Шейх.

Также певица рассказала, что в старом составе группа «#2Маши» больше никогда существовать не будет. Писали о том, что Маши поссорились…

«Мы не разругались, просто жизнь развела», — объяснила Шейх. — Сейчас я работаю с Олей Задонской. Мы исполняем, в том числе, и хиты «#2Маши». Также выпускаем новые песни в стилистике этой группы. Еще я готовлю сольную программу».

Кроме того, недавно Мария осуществила свою давнюю мечту — открыла свой собственный продюсерский лейбл. И ее первый проект — Ева Власова.

«Я мечтала прийти к продюсерской деятельности лет через 10-15, но получилось намного раньше. Иногда все складывается само собой, на уровне химии. Так получилось и с Евой. Я увидела ее в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ), она перепела песню «Инея». Меня зацепил тембр ее голоса», — рассказала KP.RU Шейх.

«А я просто делилась каверами со своими подписчиками, не отмечала группу, — добавила Ева Власова. — Но один фолловер отправил мое видео Маше, а затем скинул и ссылку на аккаунт. Немного понаблюдав за мной, через какое-то время Маша написала мне, и так началось наше сотрудничество».

По словам Марии Шейх, сейчас она больше занимается Евой не потому, что у нее своих песен нет, а потому что ей очень нравится продюсерская деятельность.