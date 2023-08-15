Авито тестирует новые возможности для пользователей платформы

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Во время пилотного запуска функционал будет открыт для небольшой группы пользователей платформы. В зависимости от результатов эксперимент может быть расширен на всю аудиторию сервиса.

Сейчас пользователи в любой точке мира могут разместить или найти товар с ограниченными возможностями по поиску и местонахождению объявлений. По просьбе самих пользователей платформы, Авито расширит свой функционал в тестовом режиме. Теперь владелец российского номера телефона, независимо от местоположения, сможет разместить объявление не только в любом из 6 тысяч крупнейших населенных пунктов мира (это было и раньше), но и находить в любом выбранном городе нужные ему объявления. Поисковая выдача для пользователей во всем мире станет качественней, а навигация по объявлениям — удобней. В этом запуске сервис будет функционировать в своем историческом формате — классифайда без опции транзакции и доставки. Однако будет доступна возможность продвижения.

Частные пользователи смогут размещать объявления во всех категориях бизнеса: Товары, Работа, Услуги, Авто и Недвижимость. Для этого потребуется только номер телефона, зарегистрированный в Реестре российской системы плана и нумерации. В категориях с платным размещением объявлений также потребуется российская банковская карта.

Данный запуск не требует масштабных доработок продукта и полностью соответствует стратегии компании по предоставлению наилучшего качества сервиса для всех пользователей платформы. По результатам тестирования будет оценена его эффективность, а также принято решение о масштабировании проекта и необходимости продуктовых изменений.