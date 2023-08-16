Анекдоты: Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

Делать гадости так же утомительно, как и делать добро, но в первом случае моральное удовлетворение гораздо сильнее.

* * *

На допросе:

- Расскажите, где вы купили такой качественный диплом о высшем образовании?

- Нашел на дороге!

- Вы утверждаете, что нашли на дороге диплом на свое имя?

- Совершенно верно!

- И как вы объясните такое совпадение?

- Это не совпадение. Просто паспорт на это имя я купил позже...

* * *

Кто, я спрашиваю - кто?! Кто завез к нам в город женские короткие шорты 62-го размера?!

* * *

Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

* * *

Разговаривают два олигарха:

- Я слышал, у тебя есть личный скульптор, член Академии художеств?

- Да, есть. Отличные пельмени лепит!

* * *

Налажен выпуск умных перфораторов с чипом, которые ночью не включаются.

* * *

Настоящий отпуск - это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не обои и ламинат.

* * *

- А как я на свадьбе с кольцом ошибся!

- Не на тот палец надел?

- Не на ту женщину...

* * *

Моя жена весит 105 кг и командует всем в доме.

Я ее ласково называю «центнер принятия решений».

* * *

Опытная жена следователя всегда найдет улики измены мужа, а если не найдет, то подкинет.

* * *

Конечно, я сама всего добилась!

А вы попробуйте родиться у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смогла!

* * *

- Что такое сила тока?

- Это когда ума нет, а есть тока сила.

* * *

Я никогда не верил в равенство людей: физик-ядерщик легко научится штукатурить, но вот штукатур хрена с два запустит ядерный реактор.

* * *

Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижалях Завета.

Оказалось, что заповедь была всего одна:

«Не с глаголами пишется отдельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй» и т. д.

* * *

Она всегда думала о будущем...

Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.

* * *

Научиться исполнять индийские танцы совсем просто: одной рукой вкручиваешь лампочку, другой - гладишь собаку.

* * *

Долгое время существовала гипотеза, что если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теории вероятности через некоторое время они напечатают «Войну и мир».

Теперь, с развитием соцсетей, мы знаем, что это не так...