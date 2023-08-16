Анекдоты: Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

Делать гадости так же утомительно, как и делать добро, но в первом случае моральное удовлетворение гораздо сильнее.
* * *
На допросе:
- Расскажите, где вы купили такой качественный диплом о высшем образовании?
- Нашел на дороге!
- Вы утверждаете, что нашли на дороге диплом на свое имя?
- Совершенно верно!
- И как вы объясните такое совпадение?
- Это не совпадение. Просто паспорт на это имя я купил позже...
* * *
Кто, я спрашиваю - кто?! Кто завез к нам в город женские короткие шорты 62-го размера?!
* * *
Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.
* * *
Разговаривают два олигарха:
- Я слышал, у тебя есть личный скульптор, член Академии художеств?
- Да, есть. Отличные пельмени лепит!
* * *
Налажен выпуск умных перфораторов с чипом, которые ночью не включаются.
* * *
Настоящий отпуск - это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не обои и ламинат.
* * *
- А как я на свадьбе с кольцом ошибся!
- Не на тот палец надел?
- Не на ту женщину...
* * *
Моя жена весит 105 кг и командует всем в доме.
Я ее ласково называю «центнер принятия решений».
* * *
Опытная жена следователя всегда найдет улики измены мужа, а если не найдет, то подкинет.
* * *
Конечно, я сама всего добилась!
А вы попробуйте родиться у богатых родителей. Что, не получается? А вот я смогла!
* * *
- Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а есть тока сила.
* * *
Я никогда не верил в равенство людей: физик-ядерщик легко научится штукатурить, но вот штукатур хрена с два запустит ядерный реактор.
* * *
Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижалях Завета.
Оказалось, что заповедь была всего одна:
«Не с глаголами пишется отдельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй» и т. д.
* * *
Она всегда думала о будущем...
Поэтому покупки с зарплаты мужа были расписаны уже на полгода вперед.
* * *
Научиться исполнять индийские танцы совсем просто: одной рукой вкручиваешь лампочку, другой - гладишь собаку.
* * *
Долгое время существовала гипотеза, что если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теории вероятности через некоторое время они напечатают «Войну и мир».
Теперь, с развитием соцсетей, мы знаем, что это не так...