“Развей мрак вокруг рака”: эксперты расскажут россиянам о методах адаптации и принятия онкологии

Рак все еще ассоциируется со страхом, с ужасом, со смертью, хотя эта болезнь давно уже поддается лечению и стабилизации Фото: EAST NEWS

Тема онкологии до сих пор является табуированной в обществе. О таком диагнозе, как рак, стыдно и страшно говорить. Однако, уверены волонтеры, замалчивать эту тему нельзя. Именно поэтому в России в течение трех месяцев будет проходить просветительская кампания “Развей мрак вокруг рака”. Её цель - снять клеймо страха и невежества с онкологической темы, рассказать широкой аудитории о методах адаптации и принятия диагноза.

Запустили кампанию благотворительный фонд психологической помощи онкологическим пациентам и их близким “Я люблю жизнь” совместно с краудсорсинговой платформой Better (входит в Okkam).

“Рак все еще ассоциируется со страхом, с ужасом, со смертью, хотя эта болезнь давно уже поддается лечению и стабилизации, миллионы людей справились с болезнью раз и навсегда, миллионы живут с раком на поддерживающей терапии. Но страх мешает как здоровым людям так и пациентам. Поэтому мы решили, что надо больше говорить о том, как не дать страху встать на пути к нормальной жизни”, – рассказала директор фонда “Я люблю жизнь” Оксана Андриенко.

Она напомнила, что важная составляющая качественной жизни во время лечения - психологическая стабильность. Никто не может быть готов к диагнозу, но отрицание этой темы - благодатная почва для мифов, страшилок и процветания опасных альтернативных методик лечения.

“В основе креативной концепции лежит контраст света и тени, как метафоры добра и зла, мрака и просвещения. Мы не говорим о победах, потому что рак — это хроническое заболевание, и не всегда заканчивается ремиссией. Но эмоциональная и психологическая поддержка часто помогают облегчить путь борьбы с заболеванием. Болезни, подобные раку, сопровождаются большим количеством эмоций, на которые нам важно проливать свет, с которыми нам важно разбираться”, - объяснила креативный директор проекта Анна Ягода

Амбассадорами проекта стали четыре человека, которые столкнулись с такими онкологическими заболеваниями, как лимфома и рак молочной железы. Их истории призваны вдохновить онкопациентов не замкнуться из-за диагноза, а - обрести поддержку и ресурс на трудном маршруте лечения. Они поделятся своим опытом психоэмоциональной помощи и тем, какую роль в их судьбе сыграли программы фонда “Я люблю жизнь”.

Август для проекта будет посвящен историям пациентов. В 10 городах России в течение месяца будут размещены баннеры с фотографиями амбассадоров акции и слоганами, призванными обратить внимание на значимость психоэмоциональной поддержки онкопациентов и их близких. Москва, Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Краснодар, Новороссийск, Тюмень, Тихорецк поддержали кампанию.

В сентябре эксперты фонда поделятся тем, как вести себя близким, октябрь станет месяцем диалогом с обществом. Завершится проект масштабной конференцией с участием ведущих специалистов области лечения онкологии, психологов, представителей НКО и пациентских сообществ.

В формате онлайн акция охватит всю Россию. Организаторы запускают в социальных сетях флешмоб, к которому можно присоединиться опубликовав на своей странице историю лечения онкозаболевания с фотографиями до и после под тегом #развеймраквокруграка. Погрузиться в тему и узнать больше о том, что раньше было табуировано, благодаря волонтерам сможет каждый.

СПРАВКА

Благотворительный фонд “Я люблю жизнь” занимается эмоциональной и психологической поддержкой онкологических пациентов и их близких. Для этого разработаны различные программы - индивидуальная психотерапия, работа в группах и чатах поддержки, а также - терапия творчеством через живопись, лепку и фотосессии. Разнообразие дает возможность каждому подопечному найти свой формат принятия болезни.

Представительства фонда есть в Московской области, Оренбурге, Ярославле, Самаре и Воронеже, также доступна и помощь онлайн для всех регионов. 650 пациентов получают регулярную поддержку, сообщество объединяет более 2500 человек. Все программы фонда бесплатны для пациентов и воплощены за счет грантов и пожертвований.