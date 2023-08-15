Ободранная, но гордая «Родина-мать» нанесла украинцам ответный удар

"Декоммунизация" монумента «Родина-мать» в Киеве: вместо герба СССР на щите появился украинский "тризуб". Фото: REUTERS

Когда на статуе "Родины-матери" в Киеве заменили герб Советского Союза на украинский трезубец, в России заметили, что на рукояти меча, который женщина держит в руке имеются, что бы вы подумали? Проклятые "москальские" звезды. И ехидно спросили украинцев, мол, а что будете делать с этими звездами? Недокоммунизировали, получается, статую?

В Киеве задумались… Но не на долгое время. Скульптор Алексей Пергаменщик, придумавший и изготовивший тризуб из европейской стали, который сейчас занимается тем, что доводит новый металл до финишной отделки, придумал выход из ситуации. Но сначала он должен доделать то, над чем трудится сейчас.

- Весь металл уже установлен на своем месте. Сейчас я буду делать финиш металла. Поверхность металла — 35 метров квадратных. Ее нужно привести в порядок. Буду брать болгарку, наждачку, чтобы создать такую поверхность, чтобы тризуб органично вписался, - рассказал он журналистам. А вот потом…

Потом он согласен заняться и звездочками на рукояти меча.

- У меня есть опытные альпинисты и 100% возможность и желание сделать это за свой счет. Чтобы не было так, что они потом какие-то средства забьют и будут строить какие-то леса, кран подавать и т.д. Ничего этого не нужно, - с энтузиазмом первооткрывателя описал он свои намерения. - Мы залезем за день это срежем и отдадим музею звезды на сохранение.

И вторгся тем самым, как оказалось, на чужую территорию.

- Это точно не компетенция скульптора, автора тризуба на щите "Родина-Мать" и не компетенция музея. Вопрос намного глубже и шире, отреагировал на инициативу автора скульптора гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Смотреть надо глубже и "ширьше". А по той простой причине, что звезда, как оказалось, которая прочно ассоциируется с Советской армией, на Украине не декоммунизированна. Более того, высшей наградой Украины является золотая звезда (по-украински – зирка), которую вручают тем, кто становится Героем Украины. Был некий период, когда вместо "зирки" вручали золотой тризуб, но "укровилка" смотрелась совершенно неавторитетно, и в результате вернулись к "советской" звезде.

- Как аргумент я хотел бы отметить, что у нас самая высокая награда — звание Героя Украины с вручением золотой звезды. Сначала должно быть определение на государственном уровне отношения к этому знаку. Безусловно у меня отношение с большим уважением к защитникам, которые носят на груди этот знак, - аргументирует свою позицию Савчук. - Вместе с этим, раньше вручение звания Героя Украины было с вручением знака золотой тризуб, потом эту практику изменили. Я могу твердо сказать, что являюсь одним из тех, кто выступает за то, чтобы вернуться к предыдущей практики и использовать тризуб, в том числе, и на наивысшей награде. Но для этого нужно понять и сделать взвешено на государственном уровне с учетом всех моментов.

А ведь Пергаменщик уже и с "предстоятелем" раскольничьей ПЦУ Епифанием договорился, чтобы тот "освятил" трезубец. Правда, непонятно, который на щите или тот, что должен заменить "зирку" на рукояти меча? И каким именно образом – будут ли Епифания поднимать на тросах к вершине статуи, или же он проведет процедуру на земле, а потом уже "освященный" предмет поднимут и закрепят на месте. А тут такой облом.

И что-то подсказывает, что "Родина-мать" в Киеве еще преподнесет украинизаторам немало сюрпризов, от которых у них в одном месте что-нибудь будет долго чесаться.