Мальчик с глазами Омена и девочка-вампир: самые востребованные дети-актеры России

В сериале «Вампиры средней полосы» партнером Евы стал народный артист России Юрий Стоянов. Фото: Кадр из фильма

Подростковые фильмы и сериалы в России выходят на новый уровень и вслед за голливудскими (каждый второй продюсер и режиссер стремится снять «наш ответ» популярнейшему проекту «Очень странные дела») становятся устойчивым трендом. А это значит, все больше и больше талантливых детей можно увидеть в нетривиальных ролях и немного выдохнуть: русский кинематограф еще не мертв, у него есть будущее. В обзоре «КП» лишь несколько юных артистов - одаренных, самобытных, востребованных и перспективных.

Ева Смирнова

(10 лет)

Звезда «Чебурашки» (сыграла капризную внучку Риммы, шапокляковской «сестры»).

Еще в четыре года Ева появилась в шоу «Лучше всех!» - разыграла сценку о новостях так, что влюбила в себя аудиторию. Уже тогда было понятно, что колоритную малышку ждет большое будущее. Родители рассылали фотопробы блондинки и по кино-, и по модельным агентствам. Отбоя от желающих пригласить девочку на кастинги не было. Из-за этого артистку перевели на домашнее обучение: она увлекается изучением иностранных языков (учит английский, французский и китайский), ходит на уроки игры на фортепиано и гитаре. На съемках «Вампиров средней полосы» Юрий Стоянов подарил маленькой партнерше дорогущую гитару модели Stratocaster известной фирмы Fender.

Станислав Соломатин

Станислав Соломатин и его пронзительный взгляд. Фото: Кадр из фильма

(12 лет)

Этот паренек с пронзительным взглядом Омена - настоящая находка для режиссеров. Готов перевоплотиться как в пай-мальчика, так и в демонического персонажа (Ивочкин в «Пищеблоке-2»), испепеляющего врагов. Стас начинал с эпизода в ситкоме «СашаТаня», потом прошел через «Ворониных» и «Реальных пацанов», а затем перешел к серьезным проектам - «Фишер», «Выжившие». Парень служит в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, снимался в рекламе и имеет множество дипломов за победы на конкурсах чтецов. Во время отдыха в перерыве между съемками и учебой в гимназии любит ловить рыбу с папой и дедушкой, читать книги про морских обитателей, а еще петь, лепить и рисовать.

Александра Бабаскина

Яркая Саша Бабаскина с очень характерной и неординарной внешность.

(12 лет)

Девочка с очень характерной и неординарной внешностью, карьера которой стартовала несколько лет назад, теперь делает стремительный рывок в космос: только в текущем году Саша снимается в тринадцати (!) проектах. Несмотря на врожденный порок сердца, активно занималась спортом, имеет разряды по фигурному катанию и акробатическому рок-н-роллу, даже проходила курсы по сценической огневой подготовке. В кино от короткометражек довольно скоро перешла к заметным второстепенным ролям, играя в популярных проектах главных героев в детстве - Саша в «Авроре», Женя в «Триггере» и др. В конце августа у Бабаскиной выходит главная роль в приключенческом фильме «Чижик-пыжик возвращается». Саша увлекается скалолазанием и картингом, обожает готовить и в перспективе намерена открыть собственную кофейню.

Платон Саввин

Платону не привыкать работать в паре с матерыми профи - например, с Сергеем Гармашом. Фото: Кадр из фильма

(13 лет)

На этого юного артиста достаточно просто взглянуть, чтобы понять, как ценят его режиссеры. Вообще-то Платон обладал шикарными кудрями, но из-за аллергии в два года у него развилась алопеция (патологическая утрата волос - лучшие врачи России, Израиля и Германии ничем помочь не смогли), так что теперь его зовут «брутальным» ребенком. Что, конечно же, бред. Просто теперь у Саввина есть неоспоримое конкурентное преимущество перед коллегами - так незаурядно в кадре мало кто выглядит. Понимая это, продюсеры тут же прибрали парня к рукам: он сыграл в сериалах «Пингвины моей мамы», «Здоровый человек», «Хрустальный» и других.

Пока у Платона поменьше ролей, чем у некоторых сверстников, но его, очевидно, ждет большое будущее, если желание работать в кадре не пропадет. По крайней мере у него все для этого есть: и особый шарм, и умение работать с камерой, даже на крупных планах, и легкое взаимодействие со взрослыми коллегами (Виктория Исакова, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александра Урсуляк, Сергей Гармаш и другие). Платон признается, что учиться ему частенько лень, зато есть возможность и стремление изучать аж три языка: японский, английский и иврит. В свободное время играет на компьютере в стрелялки.

Виталия Корниенко

Готовая звезда Виталия Корниенко. Фото: Кадр из фильма

(13 лет)

Собственно, готовая звезда российского кино и в особенности сериалов. Вдумайтесь: к 13 годам Виталия отснялась уже в 106 проектах! Появившись в роли обаятельной кудрявой крошки в криминальной драме «Время дочерей» в 3 года, блеснула в ряде очень известных проектов в диапазоне от «Звоните ДиКаприо!» и «Шифра» до «Лед-2» и «Вампиры средней полосы».

Крайне органичной девочке удачно удаются как роли маленьких «кнопок», так и драматичные образы надломленных девочек. В продолжении «Папиных дочек» Вита играет одну из главных ролей - Лизу, дочь Веника и Даши. Кроме работы в российских проектах, Корниенко привлекают и в зарубежные - например, она озвучивала дочь героини Евы Грин во французской фантастической драме «Проксима». Школу при этом девочка не бросает, учится хорошо, сама начала писать сценарии и монтировать видеоролики, а еще любит играть на укулеле.