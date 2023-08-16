Вопрос дня: А вы что делали 17 августа 1998-го? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Черномырдин, предприниматель, сын премьера Виктора Черномырдина:

- Испытывали шок, как и все. Но отец переживал вдвойне. В апреле того же года Ельцин отправил его в отставку. Виктор Степанович говорил - если бы не отставка, дефолт был бы не таким масштабным.

Олег Басилашвили, народный артист СССР:

- Я не делал ничего сверхъестественного в тот день. Денег у меня все равно не было. Есть дефолт, нет дефолта - какая разница. На моих буднях это никак не отразилось.

Владимир Порываев, кладоискатель:

- Первые ощущение в этот день - как пыльным мешком по голове. Решил не метаться и просто наблюдать. Загашник тогда у меня был, но не в деньгах - а найденные в полях коллекционные монеты, серебряная посуда, украшения. Те, кто метался, кинулись продавать все за бесценок. А я от дефолта как раз выиграл, потому что не суетился.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- В тот день я избирался в Заксобрание Петербурга. У меня было рублями где-то 200 долларов, мы должны были листовки напечатать за эти деньги. И они превратились в труху. Листовки в итоге мы сами напечатали на ксероксе и ходили с табуреткой - расклеивали их на столбах.

Павел Грудинин, директор подмосковного «Совхоза имени Ленина»:

- Урожай собирал. Причем хороший. Сельское хозяйство чем интересно? Затраты у него весной, а деньги - осенью. К осени цены на все поднялись, и мы получили большую прибыль. Если бы кризис был весной, остались бы в убытке.

Сергей Жорин, адвокат:

- Накануне я купил свою первую машину - «ВАЗ-21-99», модный тогда цвет «баклажан». Я еще был студентом и долго копил на нее. Цена была в долларах - 9 тысяч. А сразу после дефолта она стала стоить раз в пять дешевле!

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Помню, звоню знакомым, и у всех занято. Мы не могли понять, что случилось. Потом услышали новости. Легче не стало. К утру оказалось, что все звонили в панике друг другу за советом.

Леонид, читатель «Комсомолки» с 1977 года:

- Я в тот день был в Риме. Услышал новости, но не сильно встревожился. Подумал: делов-то, просто надо будет попросить начальника повысить мне зарплату (у нас в фирме, как и во многих других, в ту пору зарплаты были привязаны к курсу доллара). И только когда приземлился в Шереметьево через пару дней, понял, каким я был наивным.

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