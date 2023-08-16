Урожай растет, а земли не хватает

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал Владимиру Путину, как ему удалось сбить цены на овощи сразу в несколько раз. Фото: Александр КАЗАКОВ/РИА Новости

- Как в республике дела? Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подрастает, - начал встречу Путин, сразу дав понять, что он детально погружен в дела Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов скрывать не стал, да и есть что доложить:

- Урожайность была 15 - 16 центнеров с гектара, стала по 30 центнеров овса, ячмень - около 40 центнеров, пшеница - до 50 центнеров, а кукуруза - даже за 75.

- Поголовье мелкого рогатого скота было чуть ли не ноль на госпредприятиях, а теперь до 300 тысяч в крестьянских и личных хозяйствах.

- В прошлом году на Ураза-байрам картошка дошла до 80 - 85 рублей за килограмм. Правительство смогло довести цену до 17 рублей - перекупщики задрали цены.

Рассказал Калиматов и как помогают бойцам СВО. В отличие от других регионов тем, кто подписывает контракт, выделяют… землю и 100 тысяч рублей. «Приходит приказ, что человек поступил на службу, приглашаем семью, вручаем свидетельство на землю и деньги», - рассказал глава Ингушетии.

- Махмуд-Али, тем не менее стройка немного припала у вас по документам, - даже несколько удивился Владимир Путин. - У нас в стране, наоборот, бум строительный.

- Владимир Владимирович, малоземелье - нет у нас возможности строить, у нас же в основном частное. Беда с землей. А потом более 500 судов… - попытался объяснить глава региона. - Все в наследство досталось. Могу сказать, что при этом правительстве этого не происходит. Представляете, недавно получаю решение суда 2016 года, 2012 года - я должен выделить 240 квадратов…

- Надо смотреть не формально, с тем чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле, - заключил Путин.