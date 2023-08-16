"Взорвал пятиэтажку ради мести жене": В Подмосковье судят мужчину, который подорвал дом, убив свою семью и соседей

Одной девочке было 5 лет, другой - 9. Их маме, Олесе, - 31 год. Из всей семьи выжил только 37-летний Алексей. Фото: СОЦСЕТИ

- Было 5.30 утра, - рассказывает жительница Ступина Ирина Большова, живущая на последнем, пятом, этаже. - Я собиралась на работу. Выходила из ванной. Сделала шаг, другой - и тут раздался взрыв! Дом подпрыгнул, полетели двери. Вместо кухни - дыра, плиты сложились...

«Только чиркнул зажигалкой»

11 апреля 2022-го в пятиэтажке на окраине подмосковного Ступина рвануло так, что в третьем подъезде рухнуло три этажа.

- На ощупь собрала документы, ценности, собаку и кошку сунула в переноски и пошла по лестнице вниз, - продолжает Ирина. - Всюду валялись двери квартир. Их выбило. Слышала, как зовет на помощь соседка, которую зажало плитами.

Взрыв грянул в квартире на четвертом этаже, здесь жила молодая семья Зарубиных с двумя дочками. Тела девочек (младшей было пять лет, старшей - девять) спасатели нашли почти сразу. Потом обнаружили маму, Олесю Зарубину (31 год). Ее 37-летний супруг, Алексей, выжил чудом. Лежал, оглушенный, под обломками раковины.

В соседней квартире погибли пожилые супруги. Александр Алимов в момент взрыва собирался выгуливать собаку, был уже в дверях. Его жена погибла во сне. В смежной с Зарубиными квартире второго подъезда стена рухнула прямо на кровать, где спала 12-летняя девочка.

Шестеро погибших, больше десятка раненых.

Алексей Зарубин был в сознании - и когда его вынесли из дома, и когда везли в больницу, и когда через пару часов туда приехал следователь. Врачи говорили, что в рубашке родился. Переломов нет, только ожоги.

- Не понимаю, что случилось. Проснулся утром, не стал включать свет, чтобы не будить своих, - рассказывал мужчина. - Зашел в туалет. Решил закурить. Только чиркнул зажигалкой - взрыв!

Зарубина все жалели. За один миг потерял всю семью!

Первые версии случившегося - проблемы с газовым оборудованием или халатность проверяющих (как было в сентябре 2021-го, когда в подмосковном Ногинске взрыв газа унес жизни семи человек. - Авт.).

Алексей провалялся в больнице две недели. Жену и его девочек к тому моменту уже похоронили. И вдруг прямо на выписку приехали полдюжины полицейских. Через несколько часов небольшой городок Ступино узнал, что чудом выжившего Зарубина обвиняют в преднамеренном убийстве шести человек.

Взрыв разрушил три этажа дома. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Укрытие - туалет

Народ принялся шептаться: «Ага, нашли козла отпущения - обычного работягу!» Зарубин работал кузнецом на местном металлургическом заводе. Сам Алексей свою вину не признает все полтора года, что сидит в СИЗО. Но против него - целый набор улик.

Во-первых, эксперты сразу отметили странности в изъятой газовой плите.

- Все четыре конфорки на плите в момент взрыва находились в положении «открыто», - рассказывает старший следователь Третьего управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Игорь Крыжановский. - Значит, кто-то их намеренно открыл примерно за полтора часа до взрыва. Эксперты подсчитали: именно столько времени понадобилось газу, чтобы заполнить всю кухню и часть комнат.

Кроме того, криминалисты обнаружили, что вентиляционный канал в квартире плотно закупорен детским одеялом. Зарубин признался, что это сделал он. Мол, еще за месяц до трагедии. Травил тараканов и закрыл дыру, чтобы они не лезли обратно в квартиру. Утверждал, что собирался вытащить одеяло через несколько дней, но забыл.

И еще одна странность. Из показаний мужчины выходило, что он был в центре взрыва. Чиркнул зажигалкой, после чего и случился «бам!». В этот момент он якобы находился в туалете. И тут что-то не так. Разнесло полдома, а человек, спровоцировавший взрыв, отделался только ожогами?

- Все повреждения, которые получил Зарубин, находятся с правой стороны тела, - продолжает Игорь Крыжановский. - Получается, что он мог, находясь внутри туалета, приоткрыть дверь, высунуть одну руку, бросить в кухню зажженную зажигалку и снова попытаться спрятаться.

Звучит логично на фоне всех этих загадок. Вот только зачем мужчине взрывать дом, рискуя жизнями жены и детей?! О том, что Алексей обожал свою Олесю, говорят все знакомые. Да и в девчонках он души не чаял. Статус ВКонтакте не менялся со времен рождения младшей дочери: «Я стал богаче. Теперь у меня есть три сокровища. Люблю вас, девочки мои!»

Сидел с детьми в декрете семь лет

Олеся была на шесть лет моложе Алексея. В 2012-м они сыграли свадьбу. Родилась дочка. Затем - вторая. Ту самую двушку в хрущевке у стадиона «Темп», где все случилось, семья снимала больше двух лет. Последний год до трагедии Зарубин работал кузнецом на местном металлургическом заводе.

- Леха - обычный парень, - рассказывает «КП» один из бывших коллег Зарубина. - Хотя немного странный. Нет, никаких заскоков, просто не очень общительный. Себе на уме. Ну и удивил нас, когда устраивался. Начали расспрашивать его, где раньше работал. А он говорит, что лет семь до этого просидел дома с дочками, как в декрете. Зарабатывала жена. Она была операционисткой в банке. Это удивило...

Но со стороны они казались прекрасной парой. Выходные перед трагедией все было, как обычно: улыбающиеся Зарубины гуляли с детьми в парке, затем побывали на празднике у родственника.

А проблемы в семье, как выясняется, были. О том, что мужчина тайком покуривает травку, знали многие соседи: время от времени из его окон тянуло характерным сладковатым дымом. Иногда случались и другие вещества. Из-за этого (на допросах Зарубин это признал) супруги периодически ругались. Олесе «хобби» мужа не нравилось. И однажды (снова из показаний Зарубина) она в сердцах спросила: «А если бы ты узнал, что обе наши девочки - не от тебя?»

План был продуман

Судя по всему, эта фраза мужчину перевернула. Да, Олеся потом отмахнулась: я пошутила! Но он запомнил.

- Леша от Олеси был без ума. Дико ревновал, даже когда она двоих детей ему родила, - рассказывают друзья.

По версии следствия, в какой-то момент Зарубин решил избавиться и от разочаровавшей жены, и от «чужих» детей. Все было сделано явно не спонтанно. Это не всплеск эмоций, а холодная месть. План был продуман до мелочей. В санузел Зарубин спрятался не случайно - знал, что это самое крепкое место в доме. Единственное, пришлось рискнуть рукой, чтобы поджечь газ.

Алексея Зарубина обвиняют в убийстве шести человек общественно опасным способом, покушении на убийство еще четверых, умышленном уничтожении чужого имущества (ущерб жителей дома оценили в 588 млн рублей).

Расследование завершено, начался суд. Но Зарубин свою вину по-прежнему не признает.

КСТАТИ

Здание восстановили за полгода

После взрыва специалисты изучили состояние дома и пришли к выводу, что большая его часть не повреждена. Весь третий подъезд был разобран до фундамента и выстроен заново. Жильцы третьего и частично четвертого подъездов - больше 50 человек - все это время жили в гостинице с трехразовым питанием, которую оплачивал региональный бюджет. Затем в новых квартирах был сделан ремонт. В январе 2023-го жильцы вернулись домой. Теперь пятиэтажка 1969 года постройки выглядит как новый дом.