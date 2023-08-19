Стоит ли покупать электромобиль: во сколько реально обойдется обслуживание машины на электродвигателе

Полноценная зарядка авто занимает 8 - 10 часов! Фото: Сергей МАЛЬГАВКО/ТАСС

Не последняя «электричка»

Машины на электродвигателях у россиян все популярнее. По данным агентства «Автостат», в июле было продано 1106 новых электрокаров - в 8 раз больше, чем за тот же месяц 2022 года. И это несмотря на достаточно кусачие цены.

По данным Минэкономразвития, на конец июня в России зарегистрировано 30,2 тысячи электрокаров. А их производство с 2022 по 2035 год вырастет в нашей стране в 250 раз - до полумиллиона штук в год (см. «Только цифры»). То есть каждая четвертая выпускаемая в России машина будет на электротяге!

Чем же привлекают электромобили? О, это совсем другие ощущения, рассказывают ценители.

- По техническим характеристикам они опережают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), - делится впечатлениями с «КП» гендиректор компании «Электромобили+» Олег Тимашев. - Больше всего впечатляет ускорение до сотки (100 км/ч. - Ред.), как на гоночных автомобилях, мощность двигателя. Потом развесовка: тяжелая батарея расположена в области днища и по центру авто, поэтому центр тяжести всей конструкции ниже и более отцентрован по сравнению с обычными машинами. И при резких поворотах тебя не выносит с дороги - идешь как по рельсам. Можешь проходить крутые повороты на более высокой скорости, не опасаясь, что опрокинешься. На мой взгляд, эта черта особенно проявляется на «Тесле». Даже обычные модели этой марки ведут себя на дороге, как спортивные BMW или Porsche с традиционными двигателями.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Отказался от бензина - получи премию

Но куда важнее более низкие расходы электромобилей. Во-первых, топливо: электроэнергия дешевле бензина и солярки. Во-вторых, техобслуживание: электромотор практически не требует расходов. В-третьих, во многих регионах нет транспортного налога, зато есть возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам, а кое-где, например, в Москве и Санкт-Петербурге, еще и бесплатная парковка.

- У меня в семье есть Nissan Leaf, - рассказал «КП» гендиректор дальневосточной компании «Автолидер-ДВ» Сергей Сотников (она занимается импортом бэушных машин из Японии). - Это второй автомобиль, на нем в основном жена ездит. Идеально подходит для коротких поездок по городу - забрать ребенка из детского сада, съездить в магазин. Одной зарядки хватает на 70 км, а с кондиционером - на 55 - 60. Батарея не новая, потеряла примерно 30% емкости. У новой индикатор показывает 12 делений, у меня - 9.

Прошу Сергея посчитать стоимость его машины в эксплуатации.

- Если у новой батареи емкость 24 кВт-часа, то с потерей 30% получается 16,8 кВт-часов, - продолжает наш собеседник. - Машину мы заряжаем в гаражном кооперативе по соседству, там один киловатт-час стоит 5 руб. Получается 84 рубля за полную зарядку. На этом заряде мы проезжаем по городу в среднем 60 км. Если пересчитать на 100 км, то получится 140 руб. Это стоимость 2,5 литра бензина.

А в городском цикле машина такого класса на 100 км израсходовала бы 10 литров. Вот и выходит, что жена Сергея на каждой сотне пробега экономит 7,5 л бензина, или 420 руб. В год российский автовладелец, по данным портала Drom.ru, проезжает в среднем 18,7 тысячи км. Получается, что экономия только на топливе - 78 540 руб. Целая 13-я зарплата! А у тех, кто приноровился заправляться энергией из окна квартиры, в собственном доме или на даче, экономия еще выше: ночной тариф в разных регионах примерно 3 рубля за 1 кВт-час.

Прогресс не стоит на месте. Интересно, на каких машинах будут ездить дети, когда вырастут? Фото: Shutterstock

Ремонт втрое дешевле

По техническом обслуживанию выгоды тоже очевидны. На моем «Мерседесе», например, каждый год выскакивает напоминалка о необходимости пройти ТО. Самый щадящий вариант - замена масла в двигателе и трех фильтров: бензинового, воздушного и салонного. Каждый год или каждые 30 тыс. км - в зависимости от того, что наступит раньше. У официалов это стоит более 30 тысяч рублей, в приличном автосервисе - около 20 тысяч.

Другие плановые работы тянут и на 40 тысяч, и на 60. И ладно «Мерседес». Даже у скромной Nissan Almera, сопоставимой по классу с Leaf, затраты на техобслуживание в среднем 36 тысяч рублей в год - такие данные приводит портал «Автотека». Львиная доля затрат приходится на двигатель и связанные с ним агрегаты.

Электромобилю все эти процедуры не нужны. А что нужно? Техобслуживание сводится к замене салонного фильтра 1 - 2 раза в год (500 - 1000 рублей) и масла в редукторе - раз в год или каждые 30 - 40 тысяч км, это еще 3 - 5 тысяч рублей.

- Но внимательно читайте инструкцию, - предупреждает Олег Тимашев. - В некоторых моделях вообще не предусмотрена замена масла в редукторе: заводская заливка рассчитана на весь срок службы авто.

Что касается ходовой части, то у «электрички» все то же самое, что и у автомобилей с ДВС.

- Чаще надо ремонтировать элементы подвески: такие уж у нас дороги, - объясняет «КП» технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

А вот тормозные колодки и диски живут у электромобилей дольше. Это связано с принципом езды «электричек». Есть у них такой специфический режим: когда убираешь ногу с газа и пускаешь машину накатом, она работает как генератор - заряжает аккумулятор. А если будешь давить на тормоз, никакой подзарядки не получишь. Водители электрокаров быстро осваивают эту специфику и по тормозам уже почем зря не лупят.

- Электромобиль выходит из строя гораздо реже, чем авто с ДВС, - говорит Тимашев. - Как бы ты аккуратно ни ездил, ни следил бы за двигателем, все равно через 150 - 200 тыс. км пробега мотор будет выдавать меньше мощности, увеличится расход топлива. А электромотор работает стабильно, мощность у него не теряется. Но назвать его неубиваемым нельзя. Если постоянно гонять на предельных режимах, то и электромоторы горят...

По данным компании Fit Service, если владелец автомобиля с ДВС тратит на ремонт и ТО в среднем 14 тысяч рублей в год, то хозяин электрокара - 5200 рублей. Чуть ли не втрое дешевле!

Самые продаваемые марки с пробегом Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Главная проблема

Но есть у электромобиля и проблемные места. Точнее, одно, но очень большое. Это аккумуляторы. Не будем касаться их утилизации, хотя в глобальном смысле это важный вопрос. Водителям важнее другое. Заправка бензином занимает несколько минут. А в электромобиле верхом оперативности считается так называемая быстрая зарядка, которая длится... 40 минут. Причем такой метод заряжает батарею не полностью и ведет к ее преждевременной деградации (это официальный термин). Для полноценной же зарядки требуется 8 - 10 часов. Не у всех есть возможность найти на столь долгое время свободную заправку или источник энергии недалеко от дома.

Вторая проблема: зимой батарея быстро разряжается, пробег уменьшается примерно на треть.

Кстати, до нуля аккумулятор разряжать не придется. По словам Сергея Сотникова, батарея не пригодна к использованию, когда у нее остается еще 30 - 40% заряда. Так что следите за шкалой.

Впрочем, прогресс не остановить. Когда-то мир уповал на Илона Маска, а теперь новаторские идеи предлагает Китай.

- Самые передовые аккумуляторы сегодня - железо-фосфатные, - рассказал Олег Тимашев. - Они используются в китайских автомобилях BYD. Их основное отличие от традиционных литийионных, которые стоят и на «Тесле», в том, что они спокойно работают и при минус 50, и при плюс 50. Батарея не перегревается, и у нее не снижается емкость на морозе. Такие аккумуляторы заряжаются раза в два быстрее чем литийионные. Это, к слову, дает возможность подзарядить севший аккумулятор, если вблизи нет розетки, а есть готовый прийти на помощь водитель с полным аккумулятором. Примерно как отлить полканистры бензина. Эти батареи даже процентов на 10 - 15 дешевле традиционных.

Самые продаваемые новые электромобили в России Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Гаражные умельцы спешат на помощь

Аккумулятор - самое дорогое, что есть в электромобиле. На него приходится примерно 30 - 50% от стоимости всей машины. Что делать, когда батарея окончательно деградирует, а машину еще не успеешь продать, - это самый страшный ночной кошмар владельцев «электричек» с пробегом.

«Батарея деградирует с космической силой, - пишет интернет-пользователь Роман. - Поменять ее стоит - как всю машину. Проездил 20 тысяч км, сэкономил 100 тысяч рублей. А теперь надо потратить на батарею минимум 400 тысяч».

Официально батареи сейчас не приобрести.

- Из-за санкций аккумуляторы для американских или японских машин привезти в Россию стало сложнее, - говорит Тимашев. - Мы уже и заказы не принимаем: непонятно, какая будет логистика и цена.

Но есть и другой путь. В России появились фирмы, которые собирают батареи из отдельных ячеек-элементов. Где они эти ячейки добывают - тайна. То ли заказывают в Китае, то ли из США доставляют окольными путями, то ли выковыривают из утилизированной техники - не проверишь.

Такая батарея для Nissan Leaf, например, стоит от 400 тысяч рублей - примерно столько же, сколько и сама эта машина 10-летнего возраста.

- Сейчас даже пошел тренд - покупать импортные машины с полностью убитой батареей - главное, чтобы ходовая была в норме, - говорит Сотников. - Такие авто стоят дешевле, их привозят в Россию, а потом переупаковывают аккумуляторами, которые собирают умельцы. Причем они даже мощнее, чем родные японские, запас хода выше. Второй вариант - заказать доставку батареи в Китае. И третий - купить родную японскую. Но поскольку Япония недавно ввела новый пакет санкций, аккумуляторы, как и автомобили, сначала отправляют в Корею, а оттуда - в Россию. Из-за этого они становятся дороже.

Считаем выгоду Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ТЕМУ

Гибрид с налогом

В некоторых регионах местные власти освободили владельцев электрокаров от транспортного налога (см. «Справку «КП»). Особенно рады владельцы мощных машин: экономия - десятки тысяч рублей и более.

Это хорошая новость. А плохая в том, что машины с гибридной силовой установкой под льготу не подпадают. Гибриды - это автомобили, в которых есть и традиционный ДВС, и электродвигатель. Это пока самый оптимальный вариант конструкции.

- Очень удобно, - говорит Олег Тимашев. - На короткие расстояния по городу можно ездить на электродвигателе. А в дальнюю поездку - на бензиновом.

Второй вариант гибрида - наличие небольшого бензинового двигателя, объемом меньше литра, который используется как генератор. Не дотянул до розетки - включил бензиновый движок, от него чуть подзарядил электромотор и можешь дальше ехать.

Так вот, теперь машины с такими двигателями не считаются электромобилями и облагаются полноценным транспортным налогом. Более того, при подсчете учитывается суммарная мощность обоих двигателей. Интернет полон жалоб на такие «конские налоги».

СДЕЛАНО В...

В нашей стране тоже выпускают

В нашей стране тоже выпускают

СПРАВКА «КП»

Регионы, где не платят транспортный налог на электрокары

Республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Коми, Забайкальский и Красноярский края, Астраханская, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Московская, Ростовская области, Москва. В этих регионах владельцы любых электромобилей полностью освобождены от транспортного налога. В ряде других действуют частичные льготы. Всего же льготы в отношении владельцев электротранспорта есть более чем в 40 регионах.