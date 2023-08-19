В 2009 году зрители увидели цветную версию картины. Фото: Кадр из фильма

11 августа 1973 года по советскому телевидению начался показ фильма, сразу ставшего блокбастером, хотя такого понятия у нас в стране еще, конечно, не существовало. Тогда его посмотрели 70 (!) млн зрителей.

1. Штрилицем могли стать Гомиашвили, Соломин или Смоктуновский

В основу картины лег одноименный роман Юлиана Семенова, который стал и автором киносценария.

На роль советского разведчика пробовались Юрий Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Арчил Гомиашвили, Олег Стриженов и Вячеслав Тихонов. Гомиашвили с его кавказскими чертами «зарубили»: ну какой из него ариец? Говорят, Арчил обиделся и поссорился с режиссером Татьяной Лиозновой, с которой у него тогда был роман с далеко идущими планами: Гомиашвили даже с ее мамой познакомился.

Стриженов взял самоотвод из-за большой нагрузки в театре, надолго оставить сцену он не мог. Юрий Соломин и Иннокентий Смоктуновский кастинг не прошли.

А вот Тихонов отлично прошел пробы и понравился Юлиану Семенову. Но режиссер сомневалась. И все искала, искала... Тогда Семенов заявил, что она просто боится приступить к такому грандиозному проекту, оттого и бесконечно устраивает пробы. Лиознову эти слова задели, но дело было сделано: Тихонова взяли.

2. Передать чувства, глядя на железяку

Сцена свидания Штирлица с женой в кафе появилась в картине с подачи Вячеслава Тихонова. Артист признавался, что во время чтения сценария ему не хватало человечности. Как-то раз один разведчик рассказал, как ему устраивали за границей свидание с женой. Тихонов, в свою очередь, поделился услышанным с Лиозновой. «Блеск!» - воскликнула она и стала думать, как это снять. Итог мозгового штурма - немая сцена. Лиознова сняла ее, не поставив в известность Юлиана Семенова, а тот, увидев результат, заявил, что придется переиздавать книгу, чтобы... включить туда новую сцену.

Сцена свидания Штирлица с женой (ее роль исполнила Элеонора Шашкова) - одна из самых трогательных в фильме. Фото: Кадр из фильма

Кафе Elefant построили на студии. Когда Элеонора Шашкова, сыгравшая жену Штирлица, пришла на съемку, то с удивлением узнала, что Тихонова не будет, а играть «разговор глазами» она должна с камерой. Шашкова начала возмущаться: как можно передать бушующие чувства, глядя на железяку? И тут вдруг открылась дверь в павильон, и вошел Тихонов. Он приехал за день до своей съемки, чтобы подготовиться к сложному эпизоду. Вот так и познакомился Штирлиц со своей женой. Как признавалась Элеонора Шашкова, они сразу стали на ты. И Тихонов дал ей несколько дельных советов, после которых она «поняла, как сильно любит его».

3. Одноразовые рубашки для разведчика

К костюмам в картине был особый подход. Каждую деталь согласовывали с консультантами, а шили мундиры в генеральском ателье. На съемку в Германию привезли сто белых рубашек, специально сшитых для Штирлица. Для стирки там не было особых условий, и поэтому рубашки были своего рода одноразовыми. Выглядел штандартенфюрер СС безупречно!

А вот Мюллеру с костюмом не повезло. Ворот его мундира поначалу давил, и Леонид Броневой дергал шеей. Когда неприятность исправили, «тик» ушел. Но Лиознова попросила вернуть этот жест.

4. Шесть младенцев

Съемки сцен, как это часто бывает в кино, шли не по порядку. Именно поэтому ребенка радистки Кэт играл не один младенец, а сразу шесть детей! Поначалу хотели использовать куклу, но Лиознова считала, что все должно быть натурально, и сумела доказать руководству: нужны реальные малыши.

Известность пришла к Екатерине Градовой после роли радистки Кэт. Фото: Кадр из фильма

Ребенок, который первым появляется в кадре, вырос (разница между некоторыми сценами составляла год-полтора), пришлось находить других грудничков. В Москве «актеров в пеленках» предоставлял Дом малютки, а в Риге своего малыша приносила на съемку сотрудница киностудии.

5. Ни за что бы не стал сниматься!

Леонида Броневого роль Мюллера сделала звездой союзного масштаба. Мы и не представляем другого актера в этом образе. Но Татьяна Лиознова считала, что больше подойдет Арчил Гомиашвили: мол, он сумеет сделать этого персонажа страшным. Она звонила артисту в Тбилиси, приглашала. Но гордый грузин сказал, что меньше чем на Штирлица не согласен...

Как известно, у героя Леонида Броневого был реальный прототип - начальник тайной государственной полиции Германии Генрих Мюллер - человек с вытянутым лицом, носом с горбинкой, узкими губами. Но у съемочной группы не было его фото. И Мюллер предстал перед нами круглолицым обаяшкой, хоть и со стальным характером. Леонид Сергеевич позже на встречах со зрителями замечал, что, если бы знал, что ТАК непохож на своего персонажа, ни за что бы не стал сниматься!

Олег Табаков (оказался очень похож на реального Вальтера Шелленберга - бригаденфюрера СС. Фото: Кадр из фильма

А вот Олег Табаков с образом Шелленберга попал в точку! Юрий Визбор, сыгравший Мартина Бормана, рассказывал, что после премьеры Олегу Павловичу пришло письмо из Германии от племянницы Шелленберга. Женщина благодарила за фильм и за достоверный образ «дяди Вальтера».

6. Адъютант Мюллера умер прямо после съемки

Лаврентий Масоха играл помощника Мюллера. Этот опытный актер неплохо справлялся с задачей, но когда ему надо было произнести фразу «штандартенфюрер Штирлиц идет по коридору», случилось фиаско.

- Не получалось у него. Лиознова злилась, ведь напрасно уходили метры драгоценной кинопленки, - вспоминал Леонид Броневой. - Объявили перерыв, и мы с ним по слогам учились выговаривать эти сложные слова. Когда возобновилась съемка, он отлично сказал все, но споткнулся на фамилии Штирлиц.

После смены расстроенный Масоха пошел в ресторан, выпил 200 граммов водки и... умер прямо за столом. Лиознова страшно переживала это несчастье.

7. Наградить разведчика Исаева

Первым картину по традиции посмотрел на своей даче Леонид Брежнев. Ходит байка, будто генсек так впечатлился подвигом разведчика Исаева, что повелел представить того к награде. Когда выяснилось, что Исаев - фигура вымышленная, приказал наградить орденом Ленина Вячеслава Тихонова. Но на самом деле орден Тихонову вручили в 1983-м, когда Брежнев уже умер. А вот звание народного артиста СССР - в 1974-м.

ВОПРОС - РЕБРОМ

В чем секрет успеха ленты?

- Думаю, успех этого фильма не в сценарии, - говорит сценарист Юрий Ненев («Первый Оскар», «Между нами глубокое море», «Баба Яга спасает мир»). - Ведь одноименный роман Юлиана Семенова так и не стал бестселлером. Успех - в режиссуре и выборе актеров. Обаяние Тихонова, Броневого, Куравлева, музыка Таривердиева - Лиознова использовала эти козыри. Поэтому «Семнадцать мгновений весны» не тот пример, когда все сложилось благодаря сценарию.

Музыка Микаэла Таривердиева и правда - важная часть фильма. Благодаря ей даже через полвека длинные по нынешним меркам планы смотрятся на одном дыхании.

- Когда Лиознова пригласила Микаэла Леоновича работать вместе, он поначалу хотел отказаться: в это же время он писал музыку к фильму «Судьба резидента», - рассказала «Комсомолке» супруга композитора Вера Таривердиева. - Но после прочтения сценария у него в голове возникла тема далекой Родины, ностальгии, и он согласился. Часть музыки была написана до начала съемок. Первоначальный план был такой: начинать каждую серию новой песней и заканчивать другой, потом начинать той, конечной, и закрывать новой. Было написано шесть часов музыки! Но позже стало ясно, что такой ход разрушит всю драматургию. В итоге оставили только две песни «Я прошу хоть ненадолго» и «Мгновения». Прелюдия «Встреча с женой» была записана до съемок этой сцены. И сцена снималась под музыку, но в записи.

Почему фильм столько лет пользуется любовью зрителей? В нем все сложилось в шедевр. Это захватывающая, многоплановая и не устаревающая история, в которой Штирлиц больше, чем шпион. Он - романтический герой. И зрителей привлекает поэтичность этой истории.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

«Штирлиц, а вас я попрошу остаться».

«Когда о нас, математиках, говорят как о сухарях - это ложь! В любви я - Эйнштейн!»

«Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочивших его, не имел».

«Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами».

«Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова».

КИНОЛЯПЫ

Советский «ЗИЛ» в тылу врага

Штирлиц спит в машине, а на заднем плане проезжает советский грузовик ЗИЛ-130. Фото: Кадр из фильма

В Третьем рейхе шла активная антитабачная кампания. С 1939 года НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия - единственная в нацистской Германии) запретила курить в партийных помещениях, а Гиммлер, глава СС, запретил курить полицейским в форме и сотрудникам СС при исполнении. Поэтому так выразительно дымить в кабинетах прототипы героев не могли.

В сцене, где Штирлиц спит в машине, видно, как на заднем плане проезжает советский грузовик ЗИЛ-130. А в кабинете Мюллера на стене висят часы «Слава».

В Берне никогда не было Цветочной улицы.

В поездке с пастором Шлагом Штирлиц слушает песню «Милорд» в исполнении Эдит Пиаф. Песня появилась лишь в 1959 году.

В последней серии Штирлиц идет по ночному Берну. В витрине отражается неоновая вывеска на русском: «Гардинное полотно».

В одной из серий Штирлиц рисует фломастером карикатуры. Фломастер изобрели в Германии, но уже в 1960-х.

КСТАТИ

На крупных планах не показывают руки Вячеслава Тихонова. А все из-за татуировки «Слава», сделанной в юности. «Дублировал» руки Штирлица ассистент художника Феликс Ростоцкий. Он же писал телеграмму за игравшего профессора Плейшнера Евгения Евстигнеева: у того был не самый разборчивый почерк.