Военная спецоперация на Украине 16 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 августа 2023 года.

На территории всей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, он был включён практически одновременно, во всех областях Украины. Информация об этом была опубликована в онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

Российское Минобороны сообщило о пресечении попытки со стороны Вооруженных сил Украины совершить теракт с помощью дрона над Белгородской областью. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен, никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. С ее помощью была сбита воздушная цель на подлете к городу.

По данным российского ведомства, Вооруженные силы РФ также поразили ключевые предприятия военной промышленности Украины. Киевскому военно-промышленному комплексу был нанесен значительный ущерб.

Кроме того, удары российской армии по военной инфраструктуре Одессы истощили украинскую ПВО, которая пыталась перехватить эти ракеты. Об этом сообщило издание Newsweek.