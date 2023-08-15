Герой спецоперации «Z» гвардии старший матрос Лаптев уничтожил бронемашину врага

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

УНИЧТОЖИЛИ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Старший лейтенант Никита Побережнюк

«Подразделение старшего лейтенанта Никиты Побережнюка выполняло боевую задачу по охране и обороне одного из важных военных объектов. Организовав инженерное оборудование позиций, Побережнюк выставил посты и боевые охранения, распределил личный состав на подготовленные позиции для обеспечения надежной охраны и обороны. Проверяя один из наблюдательных постов, Побережнюк заметил в воздухе беспилотный летательный аппарат противника. Оценив обстановку, офицер отдал приказ на поражение воздушного объекта, и сам открыл огонь по дрону. В результате точного попадания самодельное взрывное устройство, прикрепленное к беспилотному летательному аппарату, сдетонировало вдали от наших позиций. Благодаря четким и грамотным действиям старший лейтенант Никита Побережнюк вместе с подчиненными, несмотря на темное время суток, смогли уничтожить вражеский беспилотник на значительном удалении от своих позиций, и не допустить потерь среди личного состава и повреждений объекта».

УНИЧТОЖИЛ БРОНЕМАШИНУ ВРАГА

Гвардии старший матрос Даниил Лаптев

«Подразделение, в составе которого действовал гвардии старший матрос Даниил Лаптев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков. Противник неоднократно предпринимал попытку восстановить контроль над утраченными территориями, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию. В ходе очередного артиллерийского залпа со стороны врага военнослужащий, который находился с Даниилом на огневой позиции, получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, гвардии старший матрос Лаптев оперативно оказал неотложную помощь пострадавшему бойцу, чем спас ему жизнь. Группа боевиков на БМП, прорвав оборону российских войск, вырвалась из лесополосы и продолжила движение в тыл наших подразделений. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Даниил Лаптев взял гранатомет раненого напарника и прицельным выстрелом уничтожил вражескую боевую машину вместе с находящимся в ней личным составом».