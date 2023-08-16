Сын Виктора Черномырдина: Отставка ключевых министров в 1998 только усилила дефолт

Сын Виктора Черномырдина Андрей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Андрей Викторович, в четверг, 17 августа, будет 25 лет дефолту. И вот я хотел спросить, как Виктор Степанович Черномырдин, который к тому времени уже не был премьер-министром, пережил это?

- Как он пережил? Ну, пережил непросто. Понятно, что, видимо, и у отца какое-то предчувствие дефолта было. И, конечно же, и правительству, которое он возглавлял, наверное, дефолта было не избежать в принципе, вот насколько я сейчас могу понимать.

Просто, если бы не было бы смены Кабинета министров и отставки премьера, возможно, дефолт был бы не таким тяжелым и не столь масштабным, каким он оказался на самом деле.

- Это вам отец говорил?

- Был бы не такой, какой тогда случился. По-моему, его вот такие слова…

- То есть, был бы полегче, не такой катастрофический?

- Да, не такой был бы масштабный, катастрофический, да.

- Для страны. А для семьи для вашей?

- То, что случилось 17 августа 1998-го, в принципе, нас тоже застало врасплох. Как, впрочем (прежде всего) и апрельская отставка отца. Мы не ожидали, что такое произойдет накануне его дня рождения, 60-летия.

- Я к Виктору Степановичу тогда, как раз накануне юбилея, приезжал на дачу и делал большое интервью.

- Ну, да. Скорее всего, конечно же, не должно было быть такого. Понятно, что, наверное, все шло к этому – я имею в виду, дефолт. Но, раз такое было понимание тогда, естественно, нельзя было бы, наверное, накануне этого всего сделать смену правительства. Нелогично, как минимум, да.

Но это было сделано. И, конечно, для семьи это был такой шок, непонятно было. То есть, никаких аргументов в пользу отставки никто не слышал, почему и зачем это сделали. Мы были немножко в растерянности, конечно. Естественно, отец переживал, мы переживали.

- А по вашей семье дефолт ударил? У вас деньги сгорели? У Виктора Степановича, у вашей мамы - Валентины Федоровны?

- Да, какие-то были сбережения и они, естественно, сгорели. Они претерпели изменения, как и у всех.

- Много сгорело у вас?

- Да нет, наверное, немного. Я уж не помню. Я помню, что что-то было.

- А из-за чего больше в семье переживали? Из-за того, что Виктора Степановича в отставку отправили в апреле или из-за того, что дефолт в августе случился?

- Думаю, нельзя ставить эти события в такой вот последовательности. Лично я больше склоняюсь к тому, что больше всего переживаний было у нас в семье из-за отставки Виктора Степановича. И это понятно. У отца накануне, буквально через десять дней, должен быть юбилей. Если надо отставить, то надо проводить как-то достойно. Человек трудился…

- Нет, ну, Виктора Степановича орденом же тогда, на 60-летие, наградили…

- Да, я понимаю, но дождались бы юбилея, наградили бы - и потом можно было бы отставить.

- А вот если бы Виктор Степанович остался, был бы дефолт?

- Был бы дефолт, конечно же, был бы, его нельзя было бы, наверное, избежать. Понимаете, то, что произошёл дефолт – это же сказывается и смена правительства, да. Пока новый Кабинет министров сформировали, да пока он заработал…

Наверняка это же сказалось на экономике, отразилось на рубле. Отставка премьера и ключевых министров в такое непростое время - всегда минус. Это усиливает дефолт. Но - никак не смягчает.

- Понял. Спасибо.