Антон Пятовский: Патриотическое воспитание – задача номер один для государства

- В студии заместитель председателя правительства Кемеровской области (Кузбасса) по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Александрович Пятовский. Антон Александрович, поговорим о патриотическом воспитании.

- С большим удовольствием. Тема для нас очень важная. Мы в Кузбассе уделяем этому огромное внимание. Человек может быть образован, человек может быть спортивен, здоров, но самое главное, что должно быть у любого человека, это любовь к Родине. И это такое многогранное чувство, которое, если его не заложить с детства, с молодости, то наверстать это, к сожалению, невозможно. Сейчас вся страна это поняла. В какой-то момент, когда наступил ковид, мы поняли, что без медиков жить невозможно. Сейчас мы осознали, что патриотическое воспитание – это задача номер один для государства. Я этому очень рад, и мы в Кузбассе все делаем для того, чтобы эту задачу решить.

- Сейчас ребят воспитывают как домашнюю молодежь, зацикленную на себе, они все в виртуальном мире, в телефонах. Как строить работу, чтобы воспитать патриотов?

- Знаете, я на примере собственного сына скажу. Он сидит в телефоне, когда ему нечем заняться. Вот если мы подростку, ребенку, молодому человеку предлагаем интересную повестку, поверьте, у него отпадет желания сидеть в интернете или телефоне, он откликается на ваше предложение. И наше взаимодействие с Центром «ВОИН» тому яркий пример. У нас в Кузбассе этот Центр активно работает, и в период летних смен, которые проводит «ВОИН», ребята не сидят в телефонах, они занимаются военно-спортивной подготовкой – с макетами автоматов, по уши в грязи, но очень счастливые. Поэтому здесь вопрос формирования повестки.

- Вы, наверное, знаете, государство уже пыталось что-то делать. Было движение «Наши», «Идущие вместе», но они были не очень удачными. Сейчас что-то изменилось в этом смысле?

- Конечно, изменилось. Создаются очень интересные проекты. Например, движение «Юнармии», Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН», о котором мы сегодня говорим, на стенде которого находимся, Российское движение детей и молодежи. Все вместе это на самом деле направлено, в том числе, на патриотическое воспитание. Ну и, конечно, очень важно знание истории. Потому что, не зная историю, невозможно строить свое будущее. А у нашей страны действительно великая история, мы в Кузбассе это понимаем. Хочу рассказать о одном недавнем событии. Николай Масалов, человек, который в Великую Отечественную войну спас немецкую девочку. Потом ему установили памятник в Трептов-парке в Берлине. Николай Масалов – это наш земляк, кузбассовец, из Тисульского района. Представляете, года четыре назад его лишили почетного звания, которое ему ранее дали в Германии, в городе Берлине. Наш губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев, конечно, был невероятно обеспокоен этим. Мы подключили МИД, но получили от бургомистра ответ, что, к сожалению, только деятели культуры и искусства могут быть почетными гражданами Берлина.

В связи с этим Сергей Евгеньевич принял решение, чтобы в городе Кемерово установят точную копию берлинского памятника в Трептов-парке. И это действительно стало местом силы. Мы 3 августа зажгли Вечный огонь. У нас там проходят все важные патриотические мероприятия. 1 сентября будет торжественное построение всего кадетского корпуса Кузбасса. Оттуда уходили на службу наши ребята мобилизованные. Это действительно очень важно, и откликается в сердце каждого кузбассца и гостей Кузбасса, которые к нам приезжают. Это яркий пример, как история нашей великой страны помогает нам с патриотическим воспитанием.

- Я так понимаю, что Кемеровская область была одной из первых, в которой открылся Центр «ВОИН». По вашему опыту, насколько востребованным оказался этот проект?

- Я хочу сказать, что мы в середине мая запустили первую программу обучения для аудитории 14-18 лет. А вот уже с 1 июня стартовали летние смены в региональном филиале Центра «ВОИН». В них захотели принять участие огромное количество ребят. Хотя там непросто. Это, мягко говоря, не отдых. Ребята испытывают серьезные физические и психологические нагрузки, там некогда отдыхать. Инструкторы «ВОИНа» прошли тоже серьезную подготовку и стараются дать молодежи максимум навыков. А когда прошла первая смена, молва разошлась про то, что на сборах настоящие суровые мужские условия. После этого еще больше желающих стало.

- Мы сейчас говорим о патриотических летних сменах, которые называются «Время героев».

- Да.

- И какие отзывы ребят и их родителей?

- Многие родители, когда узнавали, чем предстоит заниматься ребятам, вначале были обеспокоены – звонили нам и спрашивали, что же с их детьми мы будем делать? Но в результате вытащить со сборов ребят было невозможно. Все с огромным энтузиазмом занимались, выполняли все задания, которые давали инструкторы. Я уже сказал, что после первой смены, когда ребята с вернулись домой, то рассказали своим друзьям, как это здорово. Желающих стало еще больше. Поэтому этот опыт однозначно удачный, мы обязательно будем его продолжать.

- Я так понимаю, что вы подписали с Центром «ВОИН» соглашение о сотрудничестве. Как планируете строить совместную работу, какие перспективы, планы?

- Планов очень много. Вот сейчас закончатся летние смены «Время героев», затем в наших стационарных кадетских корпусах мы будем продолжать проводить круглогодичную подготовку для ребят 14-18 лет. Сейчас думаем вместе с нашими коллегами из «ВОИНа» над проведением зимних смен. На форуме «Армия» обсудили, что предстоит серьезно заняться вопросом специализации нашего Центра. Это тоже очень серьезное направление. Мы сходимся во мнении, что мы должны не только обучать ребята по текущим программам, но и заниматься какими-то научно-методическими исследованиями, чтобы получать новые разработки в зависимости от специализации, и, может быть, даже передавать их в Вооруженные силы. Ребятам они действительно очень нужны.

- Спасибо, Антон Александрович.