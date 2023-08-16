Наша Арктика: чем полюбоваться, что съесть и сколько стоит путешествие

«А мы едем в отпуск! Попробуешь отгадать, куда мы направились?» – с такой радостной новостью ко мне в гости пришли друзья. Я начала перебирать, как мне казалось, самые популярные направления: Сочи, Турцию, Египет, Абхазию… Даже вспомнила о Таиланде и Италии, но всё мимо.

– Мы отправляемся в Арктику!

– Как? Это ведь так далеко и очень дорого!

– Тоже так думали, пока не начали смотреть путевки. Всё оказалось совсем иначе. Может, и ты взглянешь?

Мой отпуск приближался – выпал на конец августа – а идей, где его провести, кроме как дома перед телевизором, у меня не было. Поэтому мы втроём начали изучать неожиданное для меня место отдыха, раскинувшееся от Баренцева моря до Чукотки.

Думаю, все знают об уникальной флоре и фауне, которая есть в северных краях, и легко представляют себе завораживающие пейзажи нетронутой природы. Но мы всё равно надолго «зависли» на фотографиях диких оленей, белых медведей, могучих китов, северного сияния, бурных рек и древних скал. Каждая картинка так и манила к себе, не верится, что такие волшебные места существуют, стоит только взять билет. Здесь одним понравится неспешно гулять по экотропам и изучать музеи, другим – мчаться по таежным дорогам на квадроциклах, сплавляться по рекам и многое другое. А я в мечтах сделала уже сотню сэлфи.

Итак, когда я уже влюбилась в Арктику, разум вновь начал настаивать на том, что большую часть отпуска я проведу в пути, да и денег потрачу немерено. Открыв карту и сайт турагентства, я поразилась: Север к Москве ближе, чем Сочи! А для новичков, которые только начинают осваивать Север, отлично подойдут три арктических маршрута:

1. Национальный маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика»;

2. «Чумовые выходные» в Нарьян-Маре;

3. Стоповер в Салехарде «Путешествие на Полярный круг».

Вместе они в пух и прах разбивают мифы о том, что Арктика – это далеко и дорого. Потому что Арктика — это уникально, доступно, красиво, комфортно и очень вкусно. Просто еще не все знают об этом, хотя Север России за 2022 год успел принять 1,5 млн туристов.

Подробное описание каждого маршрута (кстати, для себя я выбрала первый), море впечатляющих фотографий и реальные цены на туры я оставила здесь. И пошла собирать чемоданы!