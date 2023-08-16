МВД России планирует заглянуть в телефоны и компьютеры подозреваемых: Что это значит

Сегодня, чтобы проверить телефоны и компьютеры наркодилера, телефонного мошенника или хакера полицейским необходимо возбудить уголовное дело, обратиться в суд Фото: Shutterstock

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», которые позволят оперативникам получать данные с электронных устройств жителей страны до решения суда. Проект документа опубликован на портале правовых актов. После того как эти поправки пройдут, то любая информация, полученная в ходе оперативной работы в сети будет приниматься судом, как данные собранные в ходе следственных действий.

Сегодня, чтобы проверить телефоны и компьютеры наркодилера, телефонного мошенника или хакера полицейским необходимо возбудить уголовное дело, обратиться в суд. За это время преступник может не только уничтожить данные, но и несколько раз поменять гаджет. По данным МВД России расследование 71 % киберпреступлений полицейские вынуждены приостанавливать из-за того, что преступник просто изменил свои данные в сети.

Новые поправки в закон позволят мониторить преступников в реальном времени через дата-центры, облачные хранилища, операторов связи. Безусловно, ни о каких масштабных проверках речи идти не может. Ни у одной силовой структуры нет столько сотрудников, чтобы следить за всеми вашими компьютерами и гаджетами.

Но важно понимать, что на полицию среди наркоманов и мошенников работает масса осведомителей, которые сообщают информацию, которую необходимо проверять в режиме он-лайн. Также не секрет, что поисковые системы в сети уже давно собирают информацию о владельцах устройств. Если гражданин активно интересуется наркотиками, секретными объектами, взрывчаткой, звонит пожилым гражданам, то алгоритмы все это фиксируют, а оператор докладывает куда надо.

Но всех этих сведений не достаточно для того, чтобы моментально возбудить уголовное дело и начать расследование.

Чтобы проверить, насколько интересы гражданина выходят из виртуальной действительности и пересекаются с реальной, оперативникам было бы достаточно заглянуть в его иностранные почтовые серверы и социальные сети. Именно через них преступники стараются вести свою переписку, оставляют другие цифровые следы, которые через какое-то время автоматически удаляются.

Отметим, что у правоохранительных органов в случае расследования тяжких преступлений сегодня и так есть все права, чтобы все это делать. Но уже после совершенного преступления. Новые поправки позволят вести дистанционную профилактическую работу и предотвращать преступления еще на этапах подготовки.

Важно понимать, что при получении любой информации сотрудник полиции вынужден заходить в служебную систему под личным паролем, что дополнительно его мотивирует к нераспространению полученной информации. Так, что опасения экспертов в том, что полицейские начнут использовать информацию из компьютеров и гаджетов граждан в личных целях - слишком громко звучат.

Технически в теории операторы связи, сотрудники правоохранительных структур сегодня и так могут собрать на вас любой объем информации, если это кому-то потребуется. Но это будет преступлением. Если вы не нарушаете закон, то все это вас не должно беспокоить. А конфиденциальности в сети как не было, так никогда и не будет.