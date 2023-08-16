ФСБ задержала браконьеров, которые вылавливали краснокнижных рыб на Сахалине

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Охинском районе Сахалинской области пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Охинском районе Сахалинской области пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Калуга сегодня довольно редкая рыба. В природе она может жить до 100 лет, достигать 6 метров и весить до тонны. Но охотятся за ней браконьеры в первую очередь из-за вкусных черных икринок, число которых в одной особи может достигать 1,5 миллиона штук.

- Задержаны два гражданина России, которые с использованием запрещенных орудий лова в заливе Байкала выловили 84 экземпляров калуги. В ходе осмотра 37 рыб были признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания, - сообщили в ФСБ России.

В квартирах фигурантов уголовного дела также обнаружили и изъяли фрагменты калуги общим весом 400 кг. Эксперты подсчитали, что браконьеры нанесли ущерб водным биологическим ресурсам на сумму, которая превышает 37 млн рублей.

Отметим, что нарушение статьи «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу» грозит сроком от 5 до 8 лет лишения свободы и штрафом в 2 миллиона рублей.